Milly Alcock, la nueva princesa de la casa Targaryen

Ha iniciado otra contienda por el trono de hierro con el estreno de “House of the Dragon”, la nueva serie que sirve como precuela para “Game of Thrones” y que no solo presenta a los espectadores una nueva épica saga, sino también un elenco de excepcionales actores. Con tan solo un episodio estrenado de la Casa del Dragón, entre todas estas nuevas caras ya ha sobresalido la de Milly Alcock, la actriz australiana de 22 años cuya vida ha cambiado al encarnar a la joven princesa Rhaenyra Targaryen.

Antes de llegar al mundo de Westeros, Alcock había actuado en varios anuncios, cortometrajes y en la película de terror “The School” (2018), pero en donde ha tenido más apariciones ha sido en la televisión australiana al haber formado parte del elenco de series como “Janet King” (2017), “A Place to Call Home” (2018), “Fighting Season” (2018), “Pine Gap” (2018), “Les Norton” (2019), “The Gloaming” (2020), “Reckoning” (2020) y “Upright” (2019–2022), show por el que recibió varias nominaciones por su interpretación del personaje Meg. La joven actriz todavía no era lo suficientemente exitosa para mantenerse por sí sola, por eso vivía en el ático de su madre y tenía un empleo lavando platos cuando se enteró de que fue elegida para formar parte de la nueva serie basada en los libros de George R. R. Martin.

Aun así, Millie Alcock solo está pautada para interpretar a Rhaenyra Targaryen por cinco episodios en esta temporada ya que encarna la versión más joven del personaje. Más adelante, la actriz británica Emma D'Arcy asumirá el rol para dar vida a una versión más madura de Rhaenyra. Mientras tanto, los fans de la serie podrán disfrutar de Milly como la princesa más poderosa de Westeros por cuatro episodios más.