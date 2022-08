El Teatro Guloya presenta cuatro aclamadas obras en el X "Feit De Bolsillo" 2022

Septiembre llegará con excelentes piezas teatrales de diversos temas que no dejarán a nadie indiferente.

El Teatro Guloya trae el X Festival Iberoamericano de Teatro de Bolsillo 2022 en la sala Otto Coro de la sede en la Ciudad Colonial, desde el 01 al 25 de septiembre de jueves a sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 6:30 p.m.

En una rueda de prensa realizada desde el Teatro Guloya se ofrecieron otros detalles. La edición de este año está dedicada a la memoria del teatrista Hamlet Bodden.

Las propuestas del X Feit De Bolsillo 2022

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/un-grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-75959dcc.jpg Isen Ravelo, Raúl Méndez, Xiomara Rodríguez y Elvira Tavera. (FÉLIX LEÓN)

Cuatro aclamadas obras de teatro por la crítica y el público se presentan desde el primer fin de semana de septiembre. La primera es una producción de Raúl Méndez que trae a escena nuevamente "La Golondrina” del 1 al 4 del próximo mes con la dirección de Elvira Taveras y protagonizada por Xiomara Rodríguez e Isen Ravelo.

Este montaje se presentó en julio del 2021 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con Josué Guerrero en la piel de Ramón, rol que será asumido por Isen Ravelo.

Mientras que del 8 al 11 de septiembre continúan con el montaje "Hasta el Abismo” del reputado grupo Maleducadas, dirigida por Isabel Spencer.

"Hasta el abismo" es un texto de Rafael Morla en el que con seis mujeres en escena se abordan sus historias y la violencia psicológica que se ejerce sobre las mujeres y que ejerce el sistema con las mujeres", dice su directora, Isabel Spencer, quien también tiene un papel en la obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/un-grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-979f6f90.jpg El colectivo Maleducadas trae una obra para reflexionar. (FÉLIX LEÓN)

El Teatro Guloya presentará su ya comprobada pieza “Otelo… Sniff”, dirección de Viena González y Claudio Rivera, del 15 al 18 de septiembre.

Claudio Rivera tiene 21 años haciendo este papel que es actuado y codirigido por él y Viena González.

Fue en septiembre del 2001 cuando se estrenó esta obra, cuenta González y tal ha sido la repercusión que continúa siendo vigente, de hecho, su texto parece escrito ayer. "Es una obra que sigue teniendo sentido para nosotros, para dialogar con el público", dice la teatrista.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/un-hombre-con-un-microfono-en-la-mano-dae64c0f.jpg Claudio Rivera y Viena González. (FÉLIX LEÓN)

Mientras que Rivera, añade, "Otelo es como me dijo alguien - las obras no se mueren, las obras se abandonan-. Yo entendí el significado de esto con "Otelo".

"Mi resistencia a no abandonar a Otelo es eso, yo no puedo abandonar una obra que ha sido tan significativa. Yo me resisto a dejar de hacer una obra que tiene tanto que decir y que tiene tanto de nosotros como personas", reflexionó el director del Teatro Guloya.

La cereza del pastel será con una producción teatral reciente. Se trata del monólogo “Yo creo en el matrimonio” del respetado actor Richard Douglas, bajo la dirección de Ramón Santana, en fecha del 22 al 25 de septiembre.

Este montaje tuvo repetidas funciones en Chao Café Teatro.

Douglas, dijo con su particular sentido del humor que no escribió la obra como pura ficción, sino que lo vivió, ya que se ha casado en cuatro ocasiones. "Como no voy a creer en el matrimonio si me he casado cuatro veces", soltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/un-par-de-hombres-sentados-en-una-mesa-6262accd.jpg Richard Douglas y Viena González. (FÉLIX LEÓN)

"Yo creo en el matrimonio es un resumen de todo mi vivir, de todas mis angustias. Se me ocurrió escribir un texto sobre mi propia vida", resalta.

Descrita como una "obra muy simpática hecha con mucho amor", no dejará de tocar sus alegrías, tristezas, dolores.

Detallan los productores que el X FEIT de Bolsillo cuenta con el ya establecido espacio de diálogo con la crítica “El Forro del Bolsillo” a celebrarse cada sábado después de cada función, con la participación de los artistas y de las reconocidas críticas de teatro Carmen Heredia, Mónica Volonteri, Olga Espinal y Gilda Matos.

Estas funciones se celebrarán en horarios de jueves, viernes y sábados a las 8:30 de la noche y domingos a las 6:30 de la tarde en nuestra sede de la calle Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial.

Las boletas tendrán un costo general de RD$1000 pesos, adultos mayores y estudiantes a RD$500.

Durante el mes de agosto podrán adquirir sus boletas en pre venta a RD$ 700.Pueden adquirir sus boletas vía transferencia bancaria o reservar al teléfono y Whatsapp 809-685-4856.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/un-dibujo-de-una-persona-c9e161e9.jpg El festival está dedicado a la memoria de Hamlet Bodden. (FÉLIX LEÓN)