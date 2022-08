Meghan y Harry agrandan la familia; adoptan un perro víctima de maltrato

El príncipe Harry y Meghan Markle han decidido agrandar la familia. Los duques de Sussex adoptaron un perro que había sido víctima de maltrato y que se encontraba en el refugio Beagle Freedom Project de Valley Village, en Los Ángeles.

En específico, se trata de una beagle a la que han llamado Mamma Mia. Fue en julio cuando las autoridades de Estados Unidos la rescataron de un lugar de experimentación con animales en Virginia en el que vivía en condiciones insalubres junto a sus ocho cachorros.

“¡El príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegaron a la sede del proyecto Beagle Freedom para adoptar a Mamma Mia, una beagle rescatada de Envigo!”, reza la publicación compartida por la organización de rescate de animales en sus redes sociales.

Según contó Shannon Keith, abogada animalista que dirige Beagle Freedom Project, fue la propia Meghan quien la llamó para recibir información sobre el centro y los animales que tienen en adopción. “La duquesa me llamó personalmente”, dijo Keith, asegurando que en ese momento no tenía idea de que se trataba de la duquesa de Sussex. “Llamó a mi teléfono móvil y me dijo: ‘Hola Shannon, soy Meghan’… “Hablamos durante treinta minutos y pensé ¿Es Megan Fox?”.

Más tarde, la exactriz y Harry se dirigieron a la protectora fuera de horario laboral acompañados por dos guardias de seguridad. Una vez allí refirió que la pareja jugó con Mamma Mia. "La duquesa sostuvo a Mia y dijo: 'La vamos a adoptar'. Luego dijo: 'No, no queremos un cachorro de Navidad, queremos uno que podamos ayudar y que sea mayor’", aseguró la responsable del centro.

Al parecer, Meghan se siente atraída por los perros de raza Beagle. Cuando se mudó a Reino Unido en 2018 se llevó con ella a su perro Gus. Algunos aseguran que el can incluso tuvo una participación especial en la boda real.