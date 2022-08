La repentina muerte de la modelo y actriz Charlbi Dean a los 32 años

Charlbi Dean, modelo y actriz, conocida por la serie de superhéroes “Black Lightning”, donde interpretó a la asesina Syonide durante dos temporadas, murió el lunes en un hospital de Nueva York de una “enfermedad repentina e inesperada”. Tenía 32 años.

La actriz, quien protagonizó “El triángulo de la tristeza”, ganó la Palma de Oro este año en el Festival de Cannes por este filme.

Nacida en Ciudad del Cabo en 1990, Dean debutó en el cine con “Spud”. Sin embargo, su fama mundial llegó este mismo año de la mano del cineasta Ruben Östlund, quien le dio el papel principal en su filme “El triángulo de la tristeza”.

La muerte de la intérprete se ha debido a una “una enfermedad súbita y repentina”, según ha publicado el medio especializado Deadline citando a su representante.

Según informó Infobae, la actriz estuvo activa en sus redes sociales, y su publicación final la compartió hace varios días. Dean publicó una serie de fotos de una producción en su cuenta de Instagram. Tras conocerse su muerte, los tributos llegaron de inmediato de los fanáticos en la sección de comentarios.

A principios de este mes, Dean publicó un tráiler de “Triangle of Sadness”, protagonizada por Woody Harrelson, que se lanzará en los Estados Unidos el 7 de octubre. En la película, la actriz interpreta a una supermodelo atrapada en un crucero de lujo lleno de celebrities y millonarios donde un accidente desata el caos y las cosas salen muy mal. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en mayo.

Según un medio local de Ciudad del Cabo, en 2009 la actriz tuvo un accidente de tránsito muy grave. De aquel impacto –contra un camión– salió malherida con dos vértebras dañadas, y la muñeca, el codo y cuatro costillas rotas, además de daños internos.

Desde este medio apuntan a que las secuelas de aquel accidente –que le dejó afectado gravemente un pulmón– pueden haber provocado la repentina muerte. La familia de la actriz no dio a conocer las causas de su fallecimiento.

Otros títulos de Dean incluyen la película de acción y ciencia ficción ‘Death Race 3: Inferno’, el thriller ‘Blood in the Water’, la película de terror “Don’t Sleep”, el drama “An Interview With God” y la serie de televisión “Elemental”.