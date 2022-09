El príncipe Harry y Meghan Markle, sin planes de reunirse con la familia real en su visita a Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan Markle ya se encuentran en Reino Unido. Luego de su visita el pasado mes de junio para asistir al Jubileo de Platino de la reina Isabel II, los duques de Sussex visitan nuevamente su antiguo lugar de residencia para cumplir con una agenda de compromisos solidarios que incluye su participación en la cumbre One Young World, que tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre.

En cuanto se dio a conocer la noticia de que la pareja estaría de regreso en Reino Unido, diversos medios británicos plantearon la posibilidad de que aprovecharan la oportunidad para visitar a la familia real. Sin embargo, todo parece indicar que no será esta la ocasión en la que hagan las paces.

Y es que, a pesar de que se hospedarán a menos de un kilómetro de distancia de la nueva residencia de los duques de Cambridge en Adelaide Cottage, Windsor, no está previsto un encuentro entre los dos hijos de la princesa Diana. De hecho, tampoco tendrían planeado visitar a la reina Isabel II, quien se encuentra en el Castillo de Balmoral, Escocia.

Tal parece que las recientes declaraciones de Meghan a la revista The Cut aumentaron la tensión entre las familias. En la publicación, la exactriz habló de la situación en la que se encuentra la relación de su esposo y su suegro, el príncipe Carlos. "Harry me dijo: He perdido a mi padre en este proceso", confesó, refiriéndose a las especulaciones de la prensa británica, que han contribuido al distanciamiento entre padre e hijo.

Se recuerda que próximamente saldrá a la luz el libro de memorias del príncipe Harry en el que supuestamente relataría sus experiencias más amargas y desvelaría detalles de su distanciamiento de los Windsor, lo que, según señalan diversos medios, ha generado descontento entre los miembros de la familia real británica.