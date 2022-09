Llaga "Protestas" a Casa de Teatro

JeanFilms-Teatro estrena su nuevo espectáculo “Protestas”, en el que se unen cuatro piezas de dramaturgos dominicanos y seis actores, bajo la dirección de Jean Manuel Sánchez y la producción general de Martina Alonso.

La obra, que contará con dos únicas funciones, 10 y 11 de septiembre en Casa de Teatro, reúne temas polémicos de nuestra sociedad.

“Lo Quince e’ Martinica”, “Señorita”, “Familia Multicolor”, “Perro Perra Perre”, son los cuatro textos que dan vida a Protestas, con las actuaciones de Ana Victoria Lantigua, Lucero Gil, Laura Montero, Saret Batista, Carlos Méndez y Bryan Terreo, respectivamente.

La obra crea un diálogo entre las diferentes ideas de los dramaturgos en escena, para demostrar que cada pieza cuenta algo por separado, pero que todas ellas forman parte nuestra realidad social, así lo explicó Martina Alonso.

“Protestas busca explotar esta burbuja en la que vivimos, encerrados a problemáticas, tocar fibras sensibles y hacer entender que por el hecho de no experimentar en carne propia una situación, no quiere decir que no exista o que no es para tanto”, agregó.

Por otro lado, Jean Manuel Sánchez manifestó que los dramaturgos que prestan sus escritos para este espectáculo son Pamela Herdiz con “Lo Quince e’ Martinica” que protesta contra el matrimonio infantil y la pedofilia institucionalizada nombrándolas parte de “la tradición”.

Yélida Díaz con “Señorita” que protesta en favor de las mujeres que residen en los barrios y buscan la manera de sobrevivir; Isen Ravelo con “Una familia Multicolor” que protesta contra la hipocresía y la doble moral de una sociedad que se apoya del cristianismo cuando le conviene y, Miguel Oniel con “Perro Perra Perre” que protesta a una de las formas de entender la política, que pone en el centro a cualquier cosa menos la dignidad de la persona.

Las boletas tienen un costo de RD$ 400.00 por persona y se pueden reservar al 849-256-2363.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jean Films Teatro (@jeanfilms_teatro)