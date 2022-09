Perseguir los sueños: la enseñanza del musical del grupo Mecano

Actores de “Hoy no me puedo levantar” el musical del grupo musical Mecano. ( JESSICA GÓMEZ )

Los actores del musical “Hoy No Me Puedo Levantar" compartieron con Diario Libre las intimidades de su personaje.

Esta obra, que llega a República Dominicana gracias a la producción de José Llano y la dirección general de María Castillo, cuenta con un cast formado por José Guillermo Cortines, Akari Endo, Javier Grullón, Karla Fatule, Irving Alberti, Pamela Sued, JJ Sánchez, Zeny Leyva y Juan Luis Espinal, quienes narraron lo aprendido de ponerse en la piel de quienes les tocará interpretar.

Este musical, que se estrenará el 7 de septiembre en la Sala Principal del Teatro Nacional, cuenta con canciones la pasión, amor, locura y sueños de los integrantes del grupo español Mecano.

"María es valiente, a pesar de todo ella sigue ahí. En esta carrera tan inestable a veces uno cae, y uno se dice “de verdad me voy a dedicar a esto”, pero en el musical todos están luchando por su sueño. " Akari Endo Maria “

"Seguir los sueños. Mario muestra que está vivo para seguir sus sueños. Aprendí que uno no debe perder la sensibilidad de ver lo que está a su alrededor y que de verdad es realmente importante. " José Guillermo Cortines Mario “

"He descubierto que muchas de nuestras limitaciones son mentales, que debemos abrir nuestra mente a nuevas experiencias, vivirlas y disfrutarlas a plenitud. Malena me ha permitido despertar. " Pamela Malena “

"Me ha hecho conocer la empatía y la compasión por quienes sufren de adicciones y enfermedades mentales. Somos parte de un sistema que no le da prioridad a este tipo de enfermedad y es necesario que hablemos de esto abiertamente, que le brindemos el apoyo e importancia que se merece. " Karla Fatule Ana “

"De Cocote me quedo con lo necesario, que es valorar la vida, la gente que tienes cerca, cada momento. Que tomar las decisiones correctas tiene su recompensa y las incorrectas tienen su resultado. " Javier Grullón Cocote “

"El chakas acepta a todos como son. Y eso me gusta. Eso me conecta con el personaje. Al inicio Chakas tenía un problema con Guillermo, pero cuando él se aceptó Chakas lo aceptó, y con eso me quedo. " JJ Sánchez Chakas “

"La obra y el personaje son un reflejo de vivencias. Ver cómo muchas veces no es solo talento lo que necesitamos, sino también perseverancia y enfoque. Las tentaciones son el mayor obstáculo de los sueños”. " Irving Alberti Venancio “

"Mi personaje me ha enseñado que hoy es el momento. Ella siempre está feliz y motivada. Creo eso es algo que todos necesitamos: ser honestos y entender que el momento es ahora, vívelo y se tú mismo. " Zenny Leiva Patricia “

"Me quedo con la lealtad. Guillermo es muy leal a sus amigos y él se preocupa por el bienestar de todo el mundo y me quedo con eso. También con su transformación y el proceso de aceptarse." Juan Luis Espinal Guillermo “

Esta producción que reúne sobre las tablas a más de 20 actores dominicanos y su equipo técnico está integrado por Fidel López, en la dirección técnica y escenográfica; Junior Basurto Lomba, en la dirección musical; Natalie Borsos, en la dirección de las coreografías y con Paola Gonzáles en la dirección vocal.

Las boletas ya están a la venta en Uepa Tickets, Servicios CCN de Supermercados Nacional y Jumbo y el Club de Lectores del Listín Diario.