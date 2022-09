Fotógrafo Robert Vásquez anuncia exposición “Mi país, mi cultura”

El fotógrafo dominicano Robert Vásquez, en su intención de capturar las bondades de la República Dominicana, anunció su primera exposición fotográfica, “Mi país, mi cultura”, la cual presentará en Nueva York.

“Estoy emocionado con este proyecto, el cual trata acerca la cultura dominicana, buscando documentar y mostrar a las nuevas generaciones cosas que no han tenido la oportunidad de vivir y disfrutar de las maravillas de la República Dominicana”, destacó el reconocido fotógrafo.

Vásquez explico que la inspiración nace de conversaciones con familiares que residen en Estados Unidos, los cuales no han tenido la oportunidad de ver y disfrutar de las raíces de sus descendientes. “A veces les explicaba cosas de nuestra cultura y se me hacía muy difícil que ellos la pudieran apreciar ya que no hay suficiente memorabilia al respecto. Eso me motivó y, a partir de ahí, quise tener la oportunidad de hacer este aporte para que quede para la historia”, agregó.

La exposición “Mi país, mi cultura” representa para él el mayor y más grande aporte que pudiera hacer, desde el punto de vista visual y cultural. Además, busca que el espectador logre conectar sus raíces, aportando a nuestro legado y a la diversidad de la que goza nuestro país.