Massiel Taveras presenta su obra “Im all the women” en el Hudson Theater

Luego de su trabajo com actriz en República Dominicana y destacarse en producciones cinematográficas, Massiel Taveras debutó con su obra “Yo soy todas” bajo la adaptación “Im All The Women” en el legendario Hudson Theater en Hollywood el pasado miércoles.

La actriz, debuta en el mercado anglo con una pieza que fue catalogada por los presentes como “genial, poderosa, visceral, retadora y muy variada”, donde hizo reír y llorar a muchos con sus 19 personajes, cuyos diálogos fueron completamente en inglés.

Con una presentación a casa llena, la premier de Massiel con “Im All The Women”, contó con una alfombra roja donde desfilaron figuras y medios estadounidenses, así como la agencia internacional Getty Images.

“Es maravilloso ver como la gente que no entiende nada de español disfruta tanto la chispa de nosotros los dominicanos al contar historias en su idioma. Todo lo que hacemos o decimos a los estadounidenses les parece divertido y eso me ayudó mucho”, explicó la actriz.

Así mismo agregó: “Doy gracias a Dios de que me revelara esta genialidad de historia, siento un profundo sentimiento de gratitud y emoción al ver mis sueños cumplirse en esta gran ciudad, solo Dios y yo sabemos lo largo del camino, pero aquí estamos, nos presentamos en un legendario teatro”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/09/una-persona-con-un-vestido-de-color-naranja-568fc4e8.jpg Massiel Taveras se presentó el pasado miércoles. (SUMINISTRADA)

Massiel, quien se encuentra residiendo en Los Ángeles, ofreció un show dinámico y vibrante el cual mantuvo a todos enganchados hasta el final.