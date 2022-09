José Guillermo es Mario Postigo en “Hoy no me puedo levantar”

José Guillermo Cortines es uno de los actores principales del musical escrito por Nacho Cano, llamado “Hoy no me puedo levantar” que produce José Llano para el Teatro Nacional, con funciones este fin de semana, tanto viernes, sábado como domingo, en la sala principal, a partir de las 8:30 de la noche.

Memo, como se le conoce a José Guillermo, hace con dominio y naturalidad el papel de Mario Postigo, quien es el protagonista de la historia que relata la canción “Cruz de Navajas” de Mecano.

Mario, es un apasionado músico de pueblo que emigra a la capital española con el fin de echar a andar su banda de rock llamada “Luna”, para que haga parte de la explosión cultural que inspiró la movida madrileña a principio de los años ochenta, teniendo como epicentro de todo, el emblemático bar “El 33” de Madrid.

Hay que reconocer que, por sus dotes artísticos, Memo encaja muy bien en los musicales, los cuales han sido parte constante de su carrera desde el 1999. Esta versatilidad se debe a que este artista ha sabido hacer carrera como cantante, rockero, guitarrista, actor de cine, telenovelas y como conductor de televisión.

“Cuando José Llano me invitó a formar parte de ‘Hoy no me puedo levantar’ en honor a Mecano, para mí fue una gran alegría, pues se trata de una agrupación que formó parte de la banda sonora de mi vida como adolescente a finales de los ochenta y principio de los noventa, por cuanto trabajar con la música de Mecano fue evocar aquello años mozos de mi bachillerato”, expresa José Guillermo.

“Hoy no me puedo levantar” es un musical producido para República Dominicana por José Llano, que rinde homenaje al grupo español Mecano, por lo que cuenta con una producción robusta bajo la dirección artística de Maria Castillo y dirección técnica de Fidel López.

Acompañan a José Guillermo, los actores Akari Endo, Javier Grullón, Karla Fatule, Irving Alberti, Pamela Sued, JJ Sánchez, Zeny Leiva, Juan Espinal, Luis Pérez, Pablo Pérez y Alexander Duval, éstos tres últimos como las Pepas. Asimismo, la dirección musical de “Hoy no me Puedo Levantar” está a cargo de Junior Basurto Lomba, la vocal está a cargo de Paola González, mientras que la dirección coreográfica es de Natalie Borsos.