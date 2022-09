Últimas funciones del musical “Hoy no me puedo levantar”

Tanto si eres un amante de las canciones del grupo español Mecano como si no, merece la pena aprovechar las últimas funciones de este ambicioso musical basado en las canciones del legendario grupo español.

Una apuesta del productor José Llano que acierta de pleno con un “dream cast” que logra una sinergia totalmente sincronizada entre la interpretación y el canto. José Guillermo, Javier, Akari, Karla, Zeny, Juan Luis, JJ, Pamela e Irving asumen su papel con fuerza envolviéndote en la discografía gracias a sus emocionantes actuaciones, dirigidas por una maestra de la talla de María Castillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/15/mg5341-4beb7c7e.jpg

La historia, que narra las aventuras de un grupo de jóvenes que sueña con formar un grupo musical en la época de ‘la movida’ de los 80, sumerge al público en el Madrid de esta década con una dimensión tridimensional gracias a la escenografía interactiva y dinámica, montada por el gran Fidel López, que lo mismo te sumerge en la gran ciudad española, el icónico bar 33 donde todo inició o te transporta a un viaje al infierno de la heroína, al recrear algunas de sus canciones, de tal forma que las proyecciones animadas se integran con el decorado y los movimientos de los actores de forma perfecta.

Tres horas de espectáculo que pasan en un suspiro a medida que el elenco interpreta temas tan esperados como Hoy no me puedo levantar, La fuerza del destino, Hawai-Bombay, Hijo de la luna, Mujer contra mujer, Me cuesta tanto olvidarte, Barco a Venus, entre 20 canciones y dos medleys, que reviven una época dorada.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/15/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-0621362f.jpg

Con un espectáculo moderno y fresco, destaca la coreografía de Natalie Borsos, la dirección musical de Junior Basurto, la dirección vocal de Paola González y, sin duda, el vestuario, traído desde México, para un show en el que la estética juega un factor muy importante en escena al fusionar con gran acierto la moda ochentera con las tendencias actuales.

Un espectáculo grandioso, 100% recomendable, que mantiene el interés de principio a fin y garantiza pasar un buen rato de emociones, recuerdos y buena música.

A tomar en cuenta

Lugar: Teatro Nacional. Viernes 16 y sábado 18 de septiembre a las 8:30 pm, y domingo 18 a las 7:30 pm. Entre RD$2,250-RD$3,750.