Charytín Goico presenta su libro y revela que, si tuviera la oportunidad, cantaría con Bad Bunny

Charytín Goico es una mujer rara, loca, pero divina, así fue descrita por la productora Luz María Doria en una entrevista en la cuarta edición Days to Shine, donde habló sobre su libro autobiográfico y algunos secretos más.

“Me dio tanto trabajo hacer ese libro. Hasta los recuerdos buenos resultan los más tristes de todos”, afirmó la artista en el evento creado por Evelyn Betancourt.

A pesar de que Charytín es una mujer conocida y admirada por personas de varias generaciones el título de su libro no nace con la pretensión de decir que ella permanecerá para siempre - aunque así lo sea-. En el conversatorio celebrado en el hotel El Embajador la artista explicó que ese título “El tiempo pasa, pero yo no” es una forma de decir que, aunque el tiempo va pasando, aún ella está aquí, como así mismo están los demás.

De dónde nace el humor de Charytín

Justo antes de preguntar por el nacimiento de esa vena artística de Charytín, Luz María Doria dijo que el padre de Chary (como se le dice cariñosamente) mucho tuvo que ver con este talento y fue quien más la apoyó cuando ella decidió dedicarse a su arte: “Heredamos el humor de mi papá, él era muy creativo en cuanto al humor se refiere… él tenía un humor grande y bueno y eso tengo que agradecérselo”, dijo la comunicadora y actriz.

Buena energía a pesar de la crisis

“Hay que querer su salero”, dice Chary. En el encuentro también explicó que para mantener su entusiasmo y energía hay que quererlo y cuidarlo, y eso es algo que ella ha hecho desde chiquita. Por eso ha podido estar en situaciones difíciles y al mismo tiempo transmitir ante las pantallas una buena energía hasta el punto de hacer que la gente se olvide de las deudas, aunque sea por ese momento, dijo entre risas.

Su amor

En su libro, la Rubia de América hace un recorrido por su infancia, su historia de violencia, su crecimiento como artista y su relación con don Elín Ortiz, su compañero, con quien compartió hasta el día de su último suspiro, y el padre de sus hijos Shalim, Sharina y Alexander Ortiz.

Al referirse a Iris Chacón, la primera esposa de su fenecido esposo, Chary explicó que esa rivalidad solo existía para las pantallas, pero que en realidad en la intimidad ellas se llevaban muy bien.

Sobre su carrera y el papel que jugo Elín en este proceso, la artista confirmó que él confió plenamente en su talento artístico y la apoyó en cada uno de los proyectos televisivos en los que participó. Incluso se podría decir que él creó a Charytín: “No hubiera sido la misma sin don Elín, en un tiempo tan difícil tenías que tener a alguien que creyera en ti y que te impulsara”.

¿Tiene Chary un secreto de belleza?

No todo es genética, al parecer la actriz sí tiene sus secretos de belleza. En la entrevista fue cuestionada sobre esos trucos que la mantienen tan radiante, a lo que respondió que comer sano y hacer ejercicio de manera constante ha sido la clave.

¿Y el reguetón?

Charytín es una artista completa: ha cantado, bailado, conducido programas de tv, actuado en películas y comerciales y ahora presenta su primer libro, pero al ser cuestionada sobre su gusto por el reguetón la dominicana dijo que este género le encanta y que de seguro, si tuviera la oportunidad, cantaría con Bad Bunny.

Una mujer feliz

Con la gracia que le caracteriza, expresó que se siente muy feliz y seguirá trabajando hasta los 97 años, que no se volverá a casar y sin duda estará en más proyectos: “Ahora soy una feliz abuela, que siempre trato de comunicarme con mis nietos, ellos con su inglés y yo con mi español”.

Sobre el libro

Su autobiografía, que está en formato audiolibro, fue prologada por su amiga, la cantante cubanoamericana Gloria Estefan. “Ella me hizo un prólogo tan bonito que duré días para poder grabar el audio. Los técnicos me apoyaron y me tuvieron mucha paciencia”.

Su hija fue una de las motivaciones para hacer este libro: “Además de su motivación, decidí escribirlo porque era el tiempo para hacerlo. Fue un proceso difícil, pero aquí les cuento mi historia”.

La presentación de este libro en República Dominicana fue realizada en El Embajador, A Royal Hideaway como parte de la cuarta edición Days to Shine”, creado por Evelyn Betancourt. El mismo contó con el apoyo de Incanto Travel y la presencia especial de su amiga, la también artista, Ángela Carrasco, y del periodista y estratega de vida, Ismael Cala.