El trópico viaja a Ottawa con el arte de Claudia Messina

Nadie diría que Claudia Messina jamás cogió un pincel. Pero esa es la realidad, como ella misma confiesa. “Yo no sé manejar un pincel, pinto en acrílico con utensilios que voy adaptando para dar el tamaño que quiero a los cuadritos que impregnan mis cuadros o expandir la pintura de una manera uniforme”, aclara.

De esta forma, esta declarada autodidacta que lleva en el mundo del arte cerca de tres años, se vale de espátulas (como las que aplanan el yeso en el mundo de la construcción) o limpiadores de vidrios para plasmar ese estilo único que le ha valido una invitación para participar en la Latin American & Caribbean Roots Art Exhibition, que organiza Lilia Faulkner desde hace 12 años, y tendrá lugar del 14 al 16 de octubre en el prestigioso Ottawa City Hall, de Canadá, gracias a la invitación de la embajadora dominicana en este país. “Ella ya había visto mi trabajo, así que me invitó y yo le dije que sí, todavía no me lo creo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/20/un-dibujo-de-una-persona-1cb32671.jpg Complicidad y Maremoto, las dos obras que presentará Claudia Messina en Ottawa. (FUENTE EXTERNA)

Messina Vásquez participará con dos obras que estaban destinadas a llegar a la Jean Pigot Place, donde tendrá lugar esta exhibición, en el marco del mes de la Herencia y la Cultura española, durante tres días: “Elegí estas obras -de formato redondo, sin marco y con una terminación sangrada hasta la pared- porque creo que, sobre todo ‘Maremoto’, es una de las más bellas que he pintado, en azul y blanco, con una terminación bárbara. Así que no entendía por qué no se vendía, algo que no me pasaba con el resto de mis cuadros, pero es que tenía otro destino: la ciudad de Ottawa. Creo que voy a hacer una buena representación del Caribe, de lo que somos y lo que significa vivir en el trópico con ellas”.

Abstracta, tropical y caribeña, nadie diría que Claudia Messina llegó al arte hace apenas tres años. Aunque el arte siempre ha fluido por sus venas, como sobrina de las retratistas más importantes del país, Eugenia Gene Vásquez, y la creatividad siempre ha sido el sello de su trabajo, ya fuera en el área de finanzas o de las fundaciones sociales, no fue hasta que llegó el diagnóstico de un cáncer que Claudia decidió parar y dedicarse a su sanación. “Fueron días muy duros, pero de repente comencé a ver formas y colores, que fui guardando en una esquina, hasta mi primer año de tratamiento. Ahora que cumplo ya cuatro años de haber sido diagnosticada, y puedo decir que estoy sana, creo que la condición de mi cáncer fue una bendición que me mandaron y el detonante para comenzar a pintar. Sino nunca hubiera encontrado el tiempo para reflejar todas esas ideas que estaban en mi cabeza, ya que esto toma dedicación”.

Al día de hoy, Claudia Messina ya ha participado en una exposición en la Galería de Altos de Chavón junto al grupo Artistas en casa, con artistas de la talla de Ada Rivera, Amércia Olivo, Mary Rosa Jiménez o Florence Wiriath, y con el que repetirá próximamente en Arte San Ramón el próximo 9 de noviembre. Fecha en la que podremos volver a disfrutar de ese colorido que la identifica y lleva dentro de sí. Al fin y al cabo Claudia nunca podría pintar en blanco y negro. “Jamás”, declara ella misma.

Participantes en Ottawa Acompañarán a Claudia Mesina en el Latin American & Caribbean Roots Art Exhibition 29 artistas, de la talla de Carmen Buteler y Silvia Compadre, de Argentina; Marly Oliveira y Fabiola Bedin Lima, de Brasil; Michel Johnson Sánchez y Joel Finalet, de Cuba; Pascal Smarth, de Haití; Héctor Tovar, de México; Dennis Richards y Vaughn Anslyn, de St. Kitts & Nevis, entre otros.