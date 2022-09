Fausto Cepeda pide al Ministerio de Salud Pública le otorgue medicamentos de alto costo

El barítono Fausto Cepeda reveló que padece cáncer y el departamento de medicinas de alto costo del Ministerio de Salud Pública aún no le da respuesta de una solicitud que hizo para que le otorguen los medicamentos que le indicó su médico, los cuales no puede comprar porque tienen un costo de 250 mil pesos mensuales.

El artista, quien recibe una pensión mensual del Estado de RD$36,200 reveló a Diario Libre que el tratamiento tiene una duración de seis meses.

Al expresar su queja, el artista se lamentó de que hasta la fecha las autoridades no le han dado respuesta, razón por la que llamó a este periódico para hacer la denuncia.

“Mi situación es muy difícil porque tengo cáncer en los huesos y la preocupación mía, así como la de mi familia, es que me han recetado un medicamento de alto costo y no hay forma, hasta ahora, de poder conseguirlo. Nosotros depositamos los documentos en Salud Pública el primero de este mes, así como en otro lugar”, expresó el artista, que dedicó 66 años de su vida al canto y a la promoción de la cultura.

Cepeda reveló que su salud se deteriora porque no está tomando los medicamentos que le fueron indicados. “Lo único que mi familia me dijo fue que lo denunciara para ver si me hacen caso. He visto que el Ministerio de Salud Pública envió esos medicamentos para las ARS, pero si eso es así, lamentablemente eso no se va a dar, porque ellos no dan nada. Estamos hablando de un medicamento que debo tomar durante seis meses y mi familia no lo puede cubrir porque es mucho dinero, después de los descuentos del pago de mi pensión lo que recibo es una suma que apenas llega a los 30 mil pesos”.

Fausto Cepeda laboró durante 47 años como cantante lírico en la Dirección General de Bellas Artes. “Lo único que me duele es ver que en poco tiempo hay gente que ha logrado grandes fortunas y yo tengo que estar padeciendo para comprar unos medicamentos que por lo menos van a prologar mi vida por seis meses más. Eso llora en la presencia de Dios porque en este país parece que ser honesto no tiene sentido”, se quejó.

En enero de este año el artista declaró a Diario Libre que su salud estaba deteriorada y solicitó una audiencia con el presidente Luis Abinader y la ministra de Cultura con el propósito de lograr un reajuste de su pensión.

Formación artística

El barítono Fausto Cepeda Bobadilla nació el 20 de octubre de 1939, en Santo Domingo, y comenzó sus estudios musicales con el profesor Fausto Vizcaíno a la edad de 14 años. Un año después hizo su primera presentación profesional cantando junto a la vedette cubana Aidita Artiaga en el Teatro Julia. Estudió canto con los destacados maestros Rafael Sánchez Cestero, Vito Castorini, José Dolores Cerón y Pedro Contín Aybar.