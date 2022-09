Emelyn Baldera, presidenta de Acroarte: "El premio Soberano no es lo único que hacemos"

Emelyn Baldera es una mujer de retos. Sabía que asumir nuevamente la presidencia de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) tras la pandemia del coronavirus no sería una tarea sencilla. Pero el arte necesitaba un resurgir luego de más de un año sin ver la luz.

Ella confesó a Diario Libre las razones que la llevaron a aceptar nuevamente el cargo y el proceso que ha vivido en estos meses, tanto por la salida de varios miembros como por la decisión que desde Acroarte han tenido que tomar junto a su socio, la Cervecería Nacional Dominicana, de postergar la entrega de los emblemáticos premios Soberano para el próximo año.

"Tenemos un poco más de un año (en la presidencia de Acroarte) porque nos juramentamos en agosto del año pasado. Cada gestión dura dos años, estatutariamente juramentados, nosotros volvimos, no teníamos la intención de hacerlo. Viví un momento interesante posteriormente a irme tras mi primera gestión que, gracias a papá Dios, pudimos terminar con muchas luces y fue bien valorada por los miembros de Acroarte y también por la gente, por el pueblo y líderes de otras áreas", dijo la comunicadora.

Agregó: "Creo mucho en la colectividad y en el bien común. En ese momento era yo la que no quería y todo Acroarte me apoyó. En ese período pasaron tantas cosas, producto de la propia pandemia, que evidentemente eran momentos difíciles y decían 'tiene que haber una voz experta, una persona que ya haya ejercido la presidencia y haya demostrado gerencia y todo lo demás' y duraron un año convenciéndome".

Y es que Emelyn es de las que cree en el cierre de ciclos. De ahí su negativa al principio. "Yo entendía que no volvía. Creo mucho en los pasos que uno va dando. Dejar aportes y seguir adelante. Pero, después de varias reuniones, logré entenderlo y aquí estoy, les dije que sí", enfatizó.

Para la periodista lo que se vivió en ese momento en Acroarte "fue un proceso interesante que se ha vivido en diferentes momentos". "Recuerdo cuando con José Antonio Aybar, Jorge Ramos y Maribel Contreras hubo un consenso tan importante que solamente llevamos una candidatura y así lo logramos en todos los escenarios: Miami, Nueva York, Santiago y aquí en Santo Domingo", recordó.

Para ella fue un reto y un compromiso estar en esta nueva etapa de la institución. Así lo asumió. "Cada reto lo asumo con toda la fuerza, con toda la pasión, con toda la entrega que sea necesaria para terminar bien, porque al iniciar siempre llegas con mucha gente, pero al salir te vas sola, y aquí la que se va es Emelyn Baldera, la periodista, la comunicadora, la profesional, y al salir de aquí yo quiero seguir siendo esa Emelyn, para que una vez salga puedan seguir abriéndose esas puertas en otra etapa profesional", reiteró.

Diagnóstico y proyectos actuales de Acroarte

Emelyn lo tiene claro. Para ella Acroarte es una institución fuerte, sólida y así lo ha demostrado en el tiempo. "Hemos vivido procesos propios de los grupos que congregan personas, pasa hasta en la familia, tengo cinco hermanos y todos somos diferentes. Siempre hay diferencias en la familia, pero se les busca solución, el liderazgo tiene que involucrar a cada miembro en los procesos y así lo estamos haciendo", aclaró.

"Tenemos una agenda, trabajar es el compromiso que siempre asumo cuando estoy aquí. Yo no sé hacer otra cosa que no sea trabajar, inmediatamente llegamos concluimos el proceso que la anterior gestión no pudo, que fue la entrega del premio al mérito, que nació en 2012 para reconocer a grandes profesionales tanto del periodismo como de otras áreas y que por la pandemia no se pudo hacer. Nosotros lo llevamos a cabo", señaló.

"No sólo somos premios Soberano, Acroarte es una institución que está comprometida con muchas áreas importantes de la sociedad, desde que asumí el cargo dije a los compañeros: 'tenemos que dejar claro que, como gremio de profesionales, Acroarte también se preocupa por temas neurálgicos que nos afectan como nación, además de la cultura y el arte está la capacitación", expuso.

En ese sentido continuó: "Acroarte tiene un programa de capacitación donde se trabaja ese punto". Fue en ese proceso que surgió un proyecto que ella definió como "algo muy bonito, en medio de la pandemia" para impulsar el turismo interno. "La idea es ir a diferentes provincias del país y conocer esos lugares, tanto en términos turísticos, gastronómicos y culturales lo que tiene aportar, qué producen, cuál es la forma de dinamizar su economía. Ya estuvimos en Santiago, en San Juan y en El Seibo", declaró.

"Replicamos cada una de esas visitas tanto de manera oficial como en cada uno de los medios en los que trabajan los miembros de Acroarte. No podemos conocer lo que no se promueve y se difunde y la cultura hay que definirla y promoverla y ese es el compromiso que tiene también Acroarte", reseñó.

Otro proyecto que tiene a la actual directiva de Acroarte emocionada es el más reciente libro, donde se reseña de forma gráfica la memoria de las distintas ediciones del premio Soberano. "En el área del arte y la comunicación adolecemos de datos, por eso habilitamos la editora Acroarte, de donde salió este libro, con el que tardamos cinco años en su realización", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/22/mujer-sentada-en-un-escritorio-af0a6231.jpg Emelyn Baldera,presidenta de Acroarte (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)

Continuó: "Un grupo de profesionales se dio a la tarea de entrar a los archivos del Archivo General de la Nación, además de otros archivos, para buscar información inédita de nuestro premio, de nuestro galardón y de todos esos años de historias. Fotos inéditas de esos momentos, editoriales y crónicas, los presidentes que estaban, los artistas que nos visitaron. Es una memoria importante".

"Es un trabajo de investigación y recolección de datos fuertes, de casi 500 páginas, y junto con este estamos trabajando en nuestro próximo aporte, que se trata de un libro que nos tiene muy entusiasmados porque se trata de dar a conocer el legado de una figura importante de la crónica del arte de la República Dominicana que ha dejado un legado importante que es necesario que las nuevas generaciones conozcan", expresó, sumada a la revista Acroartista que circula cada año.

Salón de la fama de Acroarte al arte y la cultura

Sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos que Baldera asume en esta gestión es el salón de la fama del arte y la cultura. "Hemos logrado dar los primeros pasos, constituir este proyecto, que sé que será un espacio importante para la permanencia de ese legado artístico y cultural valioso y sobre todo para que sea un espacio donde se puedan reunir tanto investigadores, amantes del arte y el público en general para aportar al arte y la cultura", señaló y adelantó que "ese proyecto quiero dejarlo también listo si Dios lo permite". En los próximos días se darán detalles del proceso.

"Acroarte sigue trabajando, no nos hemos detenido, el premio no es lo único que hacemos, es lo más notorio en términos macro, pero a lo interno estamos bien, nuestra membresía sigue siendo fuerte, cautiva, comprometida y sabe cuál es el rol de Acroarte y los procesos, evidentemente en la familia siempre hay situaciones, pero no es la primera vez que las vivimos y hemos salido adelante, de aquí, prácticamente estamos todos, la mayoría de los compañeros están aquí, y eso es importante, esta es la casa de los periodistas especializados que cumplan con los requisitos para ser miembros de la institución", enfatizó.

Sobre la nueva fecha de los premios Soberano y las negociaciones con CND

"Estamos muy avanzados", así respondió Baldera a la pregunta sobre las conversaciones con la Cervecería Nacional Dominicana, su principal socio y patrocinador para el montaje de los premios Soberano.

"Hemos estado en procesos de comunicación, más que de negociación, porque aquí no hay que negociar nada en términos económicos, aquí la discusión en torno al premio tiene que estar centrada siempre sobre mantener el patrimonio cultural que significa los premios Soberano, y sobre esa base es que Acroarte está trabajando, en mantener firme ese legado, ese patrimonio que es valiosísimo", expresó.

"El compromiso de Acroarte es el de salvaguardar por encima de todo y de los intereses ese patrimonio cultural que le pertenece no solo a Acroarte, fundadora de este premio, y a Cervecería, que es nuestro patrocinador, sino también al pueblo dominicano, evidentemente, nosotros hemos avanzado en las conversaciones en relación a lo mejor para la apuesta de este año", dijo.

Agregó: "“Cuando tú tienes un producto o un proyecto tú pasas balance y quieres mejorar, el proyecto no se puede quedar estancado”, estimó Baldera.

“Cervecería ha tenido muchos cambios y por eso se ha extendido quizás la conversación, con la idea de que nosotros podamos tener una premiación como se la merece el pueblo y sobre todo los artistas, que es para ellos que trabajamos”, dijo Baldera.

“Se habló de un cambio de fecha (de la gala) en el inicio, con la intención de producir esos cambios, sin embargo, se demostró que esos cambios no eran factibles”, estimó.

“Nosotros tenemos criterios y estatutos establecidos y escoger nominados y ganadores en un período delimitativo no era lo adecuado”, reseñó.

“Le pedimos al pueblo y sobre todo a los artistas que no se impacienten, que el premio viene grande y las mejoras que estamos trabajando van a ser importantes, sin dejar la esencia, porque esto nunca debe perderse. Se creó para enaltecer el arte dominicano y a sus protagonistas”, dijo Baldera. Continuó: “Premiaremos los dos años y así quede sentado que se premió tanto el 2021 como el 2022”.

"En mi primera gestión, en 2017, (sobre el premio) radicalmente se me dijo en ese momento 'el paciente está en intensivo fruto de los estudios que se hicieron en ese momento y tú serás la responsable de sacarlo o de terminarlo de enterrar' y yo decía 'no tengo la culpa de nada de lo que ha sucedido' (para que se le etiquete con esa responsabilidad). Sin embargo, nosotros nos comprometimos con trabajar, asumir mejoras importantes para el premio, que fueron puestas en ejecución desde Acroarte, y dieron resultado", explicó.

Abundó que los estudios que se hicieron después del Soberano de ese año arrojaron un nivel de aceptación por encima del 70 %.

Más Sobre Emelyn Baldera Presidenta de Acroarte El año pasado, la periodista Emelyn Baldera fue elegida por segunda vez en su carrera como presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) para el período 2021-2023 en las elecciones celebradas este sábado con la participación de planchas únicas tanto a nivel nacional como en las filiales de Santiago, Nueva York y Florida. Fue la cuarta ocasión en 37 años de historia de Acroarte que se presenta una plancha única bajo el consenso de la mayoría de los miembros. El 24 de febrero de 1987 el periodista José Tejada Gómez fue elegido presidente con 24 votos, con un padrón de 66 votantes; la segunda vez resultó ganadora en el 2007 la periodista Marivell Contreras –primera mujer elegida para el cargo–; el periodista José Antonio Aybar fue proclamado presidente el 27 de julio del 2013 con 140 votos, con un padrón de 242 miembros, mientras que el 27 de junio del 2015 fue la última ocasión, cuando Jorge Ramos es escogido para dirigir la institución. Con más de tres décadas en los medios de comunicación, en 2019 Emelyn Baldera fue escogida finalista al premio Mujer y Hombre del Año que entrega Diario Libre, por encabezar proyectos a favor de la capacitación y educación no sólo de los acroartistas, sino de una nueva generación de estudiante de comunicación y periodismo.