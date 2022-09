Carme Chaparro: “Dentro de un libro está la vida entera al alcance de tu mano”

La periodista y escritora española estará de visita en el país los días 27 y 28 de este mes participando en el evento “El viaje del libro: desde la mente del autor a las manos del lector”, organizado por la marca cultural Coordenadas Literarias, creada en 2018 por Clidia Díaz y Gabriela Llanos.

Antes de periodista y escritora Carme Chaparro fue lectora. Cuenta que de niña quería leer a toda costa. En la adolescencia la lectura le salvó la vida, en la juventud la llevó a contar las historias al mundo del periodismo y en plena madurez a inventarse las suyas propias.

La ficción tocó a su puerta hace apenas cinco años, Carme, diligente, respondió a su llamado. No dudó un segundo en lanzarse a escribir. Recurrió a las mismas herramientas del periodismo aplicadas desde 1997 en su consolidada carrera como presentadora y editora en informativos de televisión para contar las historias que rondaban en su cabeza.

Con su primera obra de género policial No soy un monstruo, ocurrió algo que no es habitual, convenció al jurado de su talento y se llevó en 2017 el prestigioso Premio Primavera, uno de los mejores dotados y con mayor proyección en España.

A esta novela le siguieron La química del odio en 2018 y No decepciones a tu padre en 2021, completando una trilogía que le ha ganado además un puesto de honor entre los autores y autoras de novela negra. En 2019 publicó el ensayo Calladita estás más guapa.

“Soy periodista y tardé en decir: soy periodista y escritora, pero al final los periodistas y los novelistas escribimos para que las historias sean leídas y disfrutadas también”, declara con vehemencia esta catalana que va por la vida con los ojos y los oídos muy abiertos narrando historias reales e imaginadas con un magnetismo irresistible gracias a los libros que la convirtieron en la persona que es y que la siguen transformando hoy en día.

En entrevista exclusiva para Confesiones de lector, la escritora desvela a nuestros lectores sus maestros de tinta y de papel.

–Describe en pocas palabras tu encuentro con el libro.

Intenso, visceral, una montaña rusa de emociones que engancha y no puedes soltar ni cuando lo terminas, porque un pedacito siempre se quedará en ti.

–¿Cuál es tu personaje literario preferido?

Ufff, una pregunta imposible de contestar. La literatura tiene personajes tan fascinantes que no podría quedarme con uno.

–¿Qué libro regalarías a ciegas?

Creo que no hay libro capaz de encajar en todos los lectores, de la misma manera que es imposible caerle bien a todo el mundo. El que más he regalado es un ensayo maravilloso, “Una breve historia de casi todo”, de Bill Bryson, un recorrido por las grandes preguntas de la humanidad y cómo hemos logrado responderlas.

–Menciona tres escritores que hayan ejercido fuerte influencia sobre ti.

Sin duda, Gabriel García Márquez, por su capacidad de contar historias y arrastrarnos a través de ellas sobre personajes multidimensionales magníficamente construidos.

Me gusta también la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, la que tiene una parte bien fundamentada de ciencia, la que plantea hipótesis que tienen que ver con esa ciencia, pero también con el uso que la humanidad hace de ella y con las preguntas filosóficas intrínsecas al futuro. Asimov fue una revelación para mí.

Y, por supuesto, las historias épicas. Mi primera gran inversión en libros fue la trilogía de El señor de los anillos junto con El Hobbit. No podía creer los mundos que había creado Tolkien, que nos había regalado.

–Cuando escribes, ¿tú decides el tema o este te elige a ti?

El tema me elige a mí. Y los personajes. Y las tramas. Se crean ellos solos. Yo voy acumulando información en la cabeza y en una libreta que llevo siempre encima- y de repente todo empieza a cobrar sentido. Escribo sin guion ni esquema ni personajes preconcebidos. Todo va saliendo de manera natural. Me voy sorprendiendo mientras escribo, igual que lo hace el lector después cuando lo lee.

–¿Cuáles son los géneros que sobresalen en el conjunto de los libros que posees?

Todo. De todo. Soy lectora voraz. Hay mucho ensayo, sobre todo de temas científicos, relacionados con el espacio, la física o la antropología. Muchísima novela, por supuesto, desde García Márquez a Auster o McEwan. Ciencia ficción, acabo de descubrir a Cixin Liu y me rindo a él. Novela gráfica. Noir. Literatura Clásica. De todo.

–Si una tormenta tomara por asalto tu biblioteca y solo pudieras rescatar cinco obras, ¿cuáles serían estas?

No me hagáis eso. No podría escoger.

–¿Qué libro de los que habitan en ella te hubiese gustado escribir?

¡Todos! O casi todos, ja ja ja. Ya no hago el esfuerzo de terminar los libros que no me gustan. La vida es demasiado corta y hay mucho por leer. Así que los que termino siempre me sorprenden y siempre me generan cierta envidia.

–Borges expresó: “La lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. ¿Crees que esa felicidad se puede contagiar?

Un poeta catalán, Joan Margarit, escribió una de las frases más bonitas del mundo: “La libertad es una librería”. Leer nos hace libres, porque una mente nunca se puede encarcelar.

Dentro de un libro está la vida entera, la presente, la pasada, la futura y la que nunca vivirás. Y se encuentra al alcance de tu mano.

–¿Qué libro amaneció contigo hoy?

La ciencia de contar historias, de Will Storr.

–¿Si fueses un libro, cómo te llamarías?

Montaña rusa.

–¿Qué eslogan propondrías para una campaña nacional de lectura?

La libertad es una librería.