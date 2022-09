Palmira Márquez: “Un país que lee hace de sus ciudadanos seres con criterio”

La incursión de Palmira Márquez (@agenciadospassos) en el mundo de la comunicación y las letras inició mucho antes de ser socia fundadora y directora de la agencia literaria Dos Passos, a través de la cual representa a más de cincuenta autores, y a lo largo de su carrera se ha destacado en distintas facetas del sector cultural. La agente literaria ha tenido la oportunidad de visitar por primera vez la República Dominicana para impartir la charla “Los pilares del éxito” en el marco de “El viaje del libro… de la mente del autor a las manos del lector”, evento creado por Coordenadas Literarias y en el que Márquez compartió con los presentes su vasta experiencia en la industria editorial.

¿Qué toman en cuenta a la hora de seleccionar un autor para representarlo?

Fundamentalmente, lo que intentamos es ver que hay un autor a futuro, es decir, un autor con el podamos trabajar a largo plazo. Obviamente, nos tiene que gustar lo que nos envía, o sea, saber identificar el valor literario de la obra que nos haya enviado. Eso es lo más importante, el descubrir una nueva voz con su propia personalidad y el talento del escritor para, sobretodo, trabajar a futuro. Obviamente, también no hay que estar ajeno a lo que se demanda en el mercado. Hay que tener muy en cuenta si ese autor, más allá de tener una gran calidad literaria que te pueda aportar cierto prestigio a la hora de trabajar con él, también tenga salida comercial, pero sin duda alguna, lo primero es identificar el valor literario de la obra y saber que es un autor que es una nueva voz. Lo más bonito de este trabajo es el descubrimiento del talento.

¿Qué es necesario para que un escritor sea exitoso en el mercado actual?

Quiero pensar que lo más importante es que sea un buen escritor y que tenga una buena historia que contar. Realmente al ser humano lo que nos interesa, desde que el hombre es hombre, es que nos cuenten historias que nos atrapen y que nos emocionen. Creo que eso es elemental, que tengas una historia con la cual el lector se identifique, se empatice y se emocione. Luego hay, claro, otros factores que también ayudan hoy a vender. Se habla muchísimo, por ejemplo, de los autores que son muy productivos o que están muy presentes en las redes sociales. Antes todo aquello que no salía en la televisión no existía y ahora parece que todo lo que no está en las redes sociales no existe, pero yo sigo pensando de que, más allá de que un autor o una autora pueden tener muchos seguidores y tal, realmente lo que al final se acaba imponiendo es el que tenga grandes historias que contar y que sepa contarlas bien, tanto el contenido como la forma.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/27/mujer-sonriendo-sentada-en-una-silla-f406d280.jpg Palmira Márquez. (KEVIN RIVAS)

¿Cree que hoy en día eventos culturales como una feria del libro son más importantes que nunca?

Es muy importante, y además es una responsabilidad de todos, el fomentar la lectura. Esa cosa que siempre hablamos que deben tener en cuenta las instituciones públicas y que es una responsabilidad de la sociedad en general. Creo que el fomento de la lectura es algo que deberíamos imprimirnos a fuego todos y cada uno de nosotros. Desde la institución pública, desde el punto de vista de la educación, hasta nosotros mismos, las familias. No solamente los educadores son responsables de que se fomente la lectura entre los más pequeños o los más jóvenes, sino también las familias, porque un país que lee hace de sus ciudadanos seres con criterio. Las personas que tienen criterio son más libres para pensar y se le suelen colar con más dificultad todo aquello que son los grandes peligros que tienen nuestras sociedades. Entonces, todo lo que hagamos, vengan desde ferias del libro y hasta estos propios eventos que organiza Coordenadas Literarias, son esenciales. La lectura es algo fundamental. Las personas que leen se notan rápidamente porque tienen un pensamiento propio. La lectura nos hace a todos más libres y más dueños de nosotros mismos.

¿Cuáles medidas cree que deben de tomar las editoras para competir con nuevas plataformas y medios de difusión?

Es verdad que las plataformas existen, pero también los grandes grupos editoriales están haciendo sus audiolibros. Igual que cuando apareció el libro electrónico, pues también publican tanto en papel como en digital y ya hacen ahora los audiolibros. Aquí podemos convivir todos y lo importante, insisto mucho, es leer, da igual el soporte en el que se haga. Yo creo que en ese sentido las editoriales lo están haciendo también muy bien. Hay muchas plataformas donde te dan la posibilidad de que alguien, cuando no encuentra una editorial que se interese por sus historias o por sus libros, se pueden autoeditar. Yo en este caso reivindico mucho el trabajo y el oficio del editor porque en la autoedición esa parte del editor se quita y es muy importante tener un editor. Si las obras literarias se publicasen tal y como llegan, probablemente nos llevaríamos una que otra sorpresa. La labor del editor es muy importante y la labor del corrector también lo es. Entonces es verdad que han proliferado muchísimos las plataformas donde la gente se autoedita. Yo siempre hago una broma cuando me preguntan en mi país por qué creo que la gente lee poco. Digo porque todo el mundo está escribiendo, todos tienen una historia que contar y piensan que tiene una historia interesante que contar, incluso de su propia vida y tal. Es muy importante que tengamos en cuenta que la labor del editor es absolutamente fundamental y la industria editorial es fundamental.

¿Qué puede hacer un autor para convencer a un posible editor de que invierta su tiempo en un libro?

Es muy difícil. Yo como agente literaria recibo una media de 20 novelas y entre 20 y 30 peticiones de representación cada quince días. ¡Es una barbaridad! Son de autores españoles, pero también de autores de todos los países de Latinoamérica y a mí me crea mucha frustración no poder dar respuesta a eso. Creo que cuando uno está muy seguro de uno mismo, sabiendo que tiene una gran historia que contar, tiene que pelear y no rendirse nunca. Es complicado, pero esto es un trabajo de pico y pala, y aquí hay mucha piedra que picar, pero si uno está seguro de su sueño y lo quiere cumplir, tiene que llamar a todas las puertas que haya que llamar, bien sea agentes literarios o bien sea editoriales. Yo recomiendo los agentes literarios porque es cierto que ese oficio ahora mismo es vital para cualquier autor. Somos el intermediario entre el autor, su obra y el editor y somos el primer filtro de la editorial, por lo cual es muy importante tener un agente literario. Nosotros recibimos miles de mensajes que nos bombardean a diario, pero si eres lo suficientemente inteligente para saber captar la atención del receptor, creo que es la mejor forma.