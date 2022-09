Billboard premia hoy lo más destacado de la música latina en Estados Unidos

Al cierre de esta edición no se conocían detalles de una eventual posposición de la gala, pautada para esta noche, de los Premios Billboard de la Música Latina, ante el paso del huracán Ian por la Florida.

La premiación, pautada para las 6:00 pm. hora de Miami, que cierra la Semana de la Música Latina organizada por Billboard en Miami, la lidera la música urbana, sin embargo, el galardón recoge, en sus 58 categoría, las diversas propuestas del mercado latino y, entre ellos, se destacan dominicanos, así como intérpretes norteamericanos de ascendencia dominicana.

En esta edición la música dominicana estará representada por, Romeo, Aventura, Prince Royce, Monchy y Alexandra, Frank Reyes, Luis Vargas, Natti Natasha y Dj Adoni.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/28/romeo-santos-con-las-manos-en-la-cintura-c3b2cfbe.jpg Romeo Santos figura en la lista de nominados. (FUENTE EXTERNA)

Los más nominados

El rapero puertorriqueño Bad Bunny es el favorito de la noche luego de obtener 23 nominaciones, entre ellas la de artista del año y álbum del año por su producción “Un verano sin ti”. La lista de los más nominados la completan Karol G, Becky G, Farruko y Rau Alejandro.

El álbum “Un verano sin ti”, del reguetonero boricua fue nominado en las categorías de “Top latin álbum del año” y “Latin rhythm álbum del año”, mientras que los éxitos “Me porto bonito”, “Tití me preguntó”, “Ojitos lindos” y “Party”, alcanzaron ocho nominaciones, entre las que se citan “Hot latin song del año” y “Canción streaming del año”.

La colombiana Karol G , se alzó con 15 nominaciones. Su nombre figura en las siguientes categorías: “Artista del año”, “Top latin álbum del año” y “Álbum latin rhythm del año” por su exitoso disco “KG0516”. Además comparte siete menciones a los Premios Billboar de la Música Latina figura la norteamericana Becky G . La colaboración entre ambas fue incluida en las categorías de “Hot latin song del año”, “Latin airplay song del Año” y “Latin pop song”, además de “Canción del año streaming” y “Canción latin pop del año”, entre otras.

En tanto que Karol G también compite en “Hot latin songs artist of the year”, “Fémina” y “Top latin albums artist of the year” con Becky G, quien, a su vez, tiene 7 de sus 11 nominaciones gracias al exitoso tema de pop-reguetón “Mamiii”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/28/una-persona-con-un-sombrero-verde-e21c272b.jpg Karol G, con sólida posición en la competencia. (FUENTE EXTERNA)

La labor del reguetonero boricua Farruko ha sido reconocida con 11 nominaciones. Este disputará a Bad Bunny varios de los premios principales, entre ellos el de “Artista del año” y “Hot latin song del año” por “Pepas”, y “Top latin álbum del año”, por “La 167”.

El también puertorriqueño Rauw Alejandro destaca como finalista para diez premios Billboard, incluidos el de “Artista del año”, “Hot latin songs”, “Masculino”, “Top latin albums del año” y “Álbum latin thythm” del Año por su trabajo “Vice Versa”.

En las categorías tropicales sobresale, con siete nominaciones, el grupo musical de bachata domínico-estadounidense Aventura, que compite por “Artista tropical del año” y “Dúo o Grupo” y recibió cuatro menciones por “Volví”, su exitosa colaboración en el género de bachata con Bad Bunny.

También están nominados, entre otros, J Balvin y Marc Anthony, Sebastián Yatr ; Enrique Iglesias, Rosalía, Carlos Vives, Maluma y Maná.