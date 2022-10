Artista Andjela Milenkovic expondrá su obra en el Carrousel del Louvre

La artista visual Andjela Milenkovich, graduada de Altos de Chavón y del New York Film Academy, es parte de la delegación dominicana que como colectivo visual y junto a la Embajada Francesa en París llevará hasta el Carrousel du Louvre sus mejores obras.

“Formar parte de las exhibiciones en el Carrousel du Louvre ha sido un paso grande para mi carrera como artista. Todo comenzó con mi amigo Augusto Batlle preguntándome si me gusta el Louvre. Gracias a Coco D’Art hemos podido formar parte de este colectivo tan especial, con la meta de seguir creando más y expandiendonos”, sostuvo la artista Andjelik de origen servio, nacionalizada dominicana.

Andjela Milenkovich estudió además el movimiento y el flujo de concentración de elementos visuales en combinación con formas interesantes de contar una historia.

“Como beneficio de eso, he sido parte de varias exposiciones colectivas, donde una de ellas utilizó mi idea creativa como concepto y tema, otra fue una competencia donde mi obra ganó el primer lugar”, agrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/08/un-dibujo-de-una-alberca-16365faa.jpeg Una de las piezas que se exhibirán en París. (FUENTE EXTERNA)

Alrededor de dos mil artistas plásticos de todo el mundo y 600 galerías de arte provenientes de unos 100 países, entre ellos la República Dominicana, se darán cita en París, Francia, del 21 al 23 de octubre, para celebrar la Semana del Arte Contemporáneo con una grandiosa exhibición, a la que se espera asistan más de 30 mil personas.

La artista vivió en Florencia, Italia, donde estudió la belleza de la fotografía analógica, la fotografía alternativa y el grabado, en el Instituto Firenze Arte Visive, refiere una nota de prensa.

Comenta del proceso creativo que a la hora de pintar utiliza diferentes pinturas dependiendo de cómo quiero que se vean los colores del concepto, la mayoría de las veces combino diferentes pigmentos, rotuladores, colores fluorescentes, pasteles y carboncillo.

"Me gusta usar texturas que agreguen belleza y alma a la idea; como fragmentos de naturaleza y plantas, corales, diferentes telas o estampados en papel, materiales que no se pueden reciclar, páginas de libros y, a veces, incluso fragmentos de fotografías que he tomado e impreso o revelado”.

Milenkovich tiene una formación completa que va desde la fotografía, el cine, la animación, hasta la producción musical y la pintura.

Para ella el arte es emoción y también conciencia y compromiso con el planeta. Por eso, su obra más retadora se llama “Más mascarillas que olas en el mar” que invita a pensar en el cuidado de nuestra naturaleza.

"Tantas mascarillas usadas, tiradas, olvidadas durante la pandemia. La pieza es un hermoso mar gigante hecho de mascarillas que colecté durante un año, que para el cuadro desinfecte, modifiqué, pinté y rehusé. Ya que una de mis pasiones también es el reciclaje, -¿que mejor que expresarlo con arte?”, reflexiona.

Ha podido mostrar sus obras en diferentes exposiciones, entre ellas, el M.A.D.S. Milano, Italia "Dream Room" 2020, Casa de Teatro Santo Domingo, República Dominicana "Convergentes" 2021.

De igual manera ha recibido premios y reconocimientos entre los que está los obtenidos en Altos de Chavón: Ganadora a Mejor Idea Conceptual para Exposición de 2016 y Mejor Cartel Gráfico en 2016.

De su formación estudió en Bellas Artes en Altos de Chavón, Rep. Dom., realización de videos musicales en New York Film Academy, New York, U.S., Diseño 3D en School of Visual Arts, New York, U.S. y más.