“El cuerpo perfecto” sigue en escena en la sala Revelo del Teatro Nacional

“El cuerpo perfecto”, la obra teatral que protaognizan Xiomara Rodríguez, Hony Estrella, María Angélica Ureña y Gaby Desangles continúa este fin de semana en la sala Ravelo del Teatro Nacional, bajo la dirección de Lynnette Salas.

Xiomara Rodríguez habló de la puesta en escena y de lo que ha sido su experiencia luego del estreno.

“La obra me parece un texto muy inteligente, me parece una puerta que abre mágicamente hacia el mundo de pandora, la gran preocupación, la aceptación del ser humano no solo de las mujeres porque esta situación del cuerpo es una situación que no atañe solo a las mujeres, es una situación que venimos cargando desde chiquitos: “¡Ay! Pero mira que gordito. ¡Qué saludable!” “Qué bien”. “!Ay! pero ese muchacho está demasiado flaco”... Entonces, después que creces, que esa gordura no es tan agradable, y empieza el bullying en las escuelas, en la adolescencia”, comentó la experimentada actriz.

"Me parece que el teatro dominicano está en una etapa de florecimiento que tenemos que aprovechar todos. Productores como Raúl Méndez, hacen todo tiempo espectáculos de calidad" Ximarita Rodríguez Actriz “

Recordó que, ahora, la gran preocupación es que para tener el cuerpo perfecto necesitas tener 3, 4 o 5 cirugías, carísimas. “Para poder llegar a ser una muñeca o un muñeco inflable, que ahora tiene cuadritos porque se le pueden dibujar, pero, ¿para qué voy a hacer ejercicios si me los puedo dibujar? Y nuestro cuerpo se va atrofiando de una manera increíble e imperceptible”. Reveló que la reacción de la gente ha sido positiva y esperan que este fin de semana el público que aún no ha acudido pueda disfrutar el montaje.

Fechas

13, 14 y 15 de octubre. Lugar: Sala Ravelo del Teatro Nacional. De jueves a sábado alas 8:30 pm. Domingo: 6.30 pm. Boletas a la venta en Uepatikets.