The Voice Dominicana tiene a los cuatro finalistas de la segunda temporada

Los cuatro finalistas de The Voice Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En una transmisión en vivo, The Voice Dominicana presentó su semifinal de la segunda temporada, dejando ya a cuatro finalistas que se disputarán el título de ganador (a) el próximo domingo 23 de octubre cuando se realice la final del show.

Los hosts oficiales Luz García y Jhoel López iniciaron la noche presentando los cuatro integrantes de cada team y los resultados de las votaciones, así como también el elegido por el coach.

Estos fueron los que pasaron a la Semifinal

Team Alex

Más Votos: Dalenny López

Elegida por Coach: Nicol González

Team Milly

Más Votos: Adriana Grinn

Elegido por Coach: Amanda Barrot

Team Musicólogo

Más Votos: Deborah Henristal

Elegido por Coach: Nikaury Pérez

Team Eddy

Más Votos: Yunior Cruz

Elegido por Coach: Yancy García

Durante el concurso, las ocho voces consideradas increíbles para este punto de la competencia son considerados todos ganadores, hicieron grandes interpretaciones, dentro de la hermosa producción destinada para cada uno de ellos.

El progreso que han obtenido dentro de The Voice Dominicana fue notable gracias al equipo de Vocal Coaching y sus Coaches en sus respectivos teams (equipo), refiere una nota de prensa.

La votación se realizó en tiempo real a través del 5511 por mini mensajes y por la web oficial www.thevoicedominicana.com que recibió un sin número de votaciones entre 8:00 p.m. y 9:45 de la noche dando los siguientes resultados:

Team Alex Matos

1. Dalenny López "Por Amor"

2. Nicol González "Simplemente Amigos"

FINALISTA: DALENNY LÓPEZ

Team Milly Quezada

1. Amanda Barrot "Somewhere over the rainbow"

2. Adriana Grinn " Ahora me toca a mí"

FINALISTA: ADRIANA GRINN

Team Musicólogo

1. Deborah Herinstal "A chance is gonna come"

2. Nikaury Pérez " Creep"

FINALISTA: DEBORAH HERINSTAL

Team Eddy Herrera

1.Yunior Cruz "Sin Ti"

2. Yancy Pérez " Si mañana no me vez"

FINALISTA: YUNIOR CRUZ

La gran final del reality show es este próximo domingo 23 de octubre donde uno de los cuatro finalistas optarán por el trofeo de ganador segunda temporada, RD$1 millón de pesos dominicanos, contrato con la disquera Universal Music y diversos obsequios de los patrocinadores.

Franks, Caserío, Yoka, Milex, Nedoca, Tiendas Corripio, Hard Rock Hotel Punta Cana, Pizzarelli, Frontera, Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, KFC, TCL, Presidente, Aviva, Princesa, forman parte de las empresas que patrocinan la segunda temporada de The Voice Dominicana.