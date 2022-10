“Blonde”, un filme inconsistente que es salvado por Ana de Armas

“Blonde”, la reciente producción de Netflix inspirada en la vida de la legendaria Marilyn Monroe, ya está disponible en la plataforma de streaming y ha dado mucho de qué hablar, aunque no todos los comentarios han sido positivos. Escrita y dirigida por el cineasta australiano Andrew Dominik, esta película es protagonizada por Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale y Julianne Nicholson.

El filme es una adaptación de la exitosa novela del mismo nombre escrita por Joyce Carol Oates, y a pesar de ser considerado un drama biográfico, en realidad es una reinvención de la vida de Monroe. Desde su penosa infancia como Norma Jeane Mortenson, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos, "Blonde" replantea los límites entre la realidad y la ficción para explorar la división cada vez mayor entre Marilyn y Norma Jeane.

En otras palabras, la película es un recuento de algunos de los momentos de la vida de Marilyn Monroe, pero combinando eventos reales con acontecimientos ficticios. Dominik, quien es conocido por dirigir las películas “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” (2007) y “Killing Them Softly” (2012), se aprovecha de esta amalgama para darle al filme un estilo visual muy distintivo y hasta surreal, especialmente cuando se toma en cuenta cómo alterna entre escenas filmadas a color con otras que son a blanco y negro.

A nivel técnico, como el resto de las características de la película, se nota una inconsistencia en cuanto a la calidad. Hay momentos en los que se puede apreciar un excelente trabajo de fotografía y edición como, por ejemplo, cuando aparecen imágenes provocativas o secuencias que son creativas y muy bien realizadas con un nivel de calidad de una producción cinematográfica que pertenece a una sala de cine, pero estas se alternan con momentos, tomas y escenas que parecen que salieron de una producción televisiva de bajo presupuesto.

Esta inconsistencia también se nota en el guion. Hay escenas que están muy bien desarrolladas, pero hay muchas que son largas, aburridas y que pueden ser eliminadas sin que afecten la trama. También hay que mencionar el mal manejo del desarrollo de los personajes secundarios y en más de una ocasión parece que la película en sí se olvida de ellos y desaparecen sin ninguna explicación. Asimismo, como los saltos temporales no siempre se manejan muy bien, a veces es difícil entender cuánto tiempo ha pasado entre una escena y otra. Peor aún, esta es una película que se toma casi tres horas para contar una historia que no justifica esa duración.

Otro aspecto de “Blonde” que hay que resaltar es la controversia que ha causado en los medios de comunicación ya que esta película ha sido acusada de tener un evidente y desmedido mensaje en contra del aborto. Esto se debe a la forma en la que algunas escenas fueron filmadas y editadas. Estas a veces parecen que salieron de una película de terror o contienen detalles obvios y desagradables y agregan momentos que se ha comprobado que nunca ocurrieron en la vida de Marilyn Monroe. El director ha dicho que no intentaba incluir ningún tipo de mensaje político y que no fue su intención ofender a nadie.

En general las actuaciones están muy bien, pero la interpretación de Ana de Armas es lo que más sobresale de toda la producción y también es el principal motivo para verla. La actriz cubana es el único elemento consistente en toda la película porque cada vez que sale en escena, no importa lo que esté haciendo, ella está dando todo de sí y se transforma completamente en el personaje. Personas que vieron las primeras versiones de esta película se quejaron por el acento de la actriz, pero esto es un tema que se ha resuelto en postproducción. De todas formas, “Blonde” es una película mediocre que, a pesar de contar con una excelente actuación, no merece una duración de 2 horas y 40 minutos.