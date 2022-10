Centroamérica Cuenta traerá a RD prominentes voces literarias de la región

En el 2023 el Festival Centro América Cuenta no solo celebrará su décimo aniversario como uno de los eventos literarios más importantes de Iberoamérica, sino que también visitará la República Dominicana por primera vez para celebrar su próxima edición del 17 al 24 de mayo. Desde sus inicios este festival se ha dedicado a promover el pensamiento crítico a través de la literatura y las artes. A pesar de que sus primeras ediciones se celebraron en Nicaragua, desde hace un tiempo este festival se ha realizado de dos formas, un formato virtual que se mantiene activo todo el año y dos eventos presenciales e itinerantes que han visitado ciudades de la región centroamericana, el Caribe y Europa.

“Lo que queremos aquí es poder traer este festival que reúne lo más representativo de las voces de la literatura en español, pero también participan autores de otras lenguas”, expresa Claudia Neira Bermúdez, directora del Festival Centroamérica Cuenta. “Es un festival literario, entonces la gente va a escuchar diálogos entre autores sobre determinados temas que tienen que ver con creación literaria, con música con vinculación a la literatura, el cine, la diáspora, entre otros. Hay temas que nosotros siempre tratamos como la libertad de expresión, la situación por la que está pasando Centroamérica y los derechos humanos”.

Asimismo, la producción de esta próxima edición Centroamérica Cuenta se hace en coordinación con la Fundación René del Risco Bermúdez, entidad representada por el equipo asesor compuesto por Soledad Álvarez, José Mármol, Jochy Herrera, Basilio Belliard, Yulissa Álvarez Caro y Minerva del Risco.

Para esta edición del festival se contará con la participación de alrededor de 40 autores, editores, libreros, además de otras figuras relacionadas con la literatura. Aun así, hasta ahora se ha confirmado la participación de grandes escritores como Mircea Cartarescu, Rosa Montero, Héctor Abad Facciolince, Alma Guillermoprieto, Enrique Krauze, Gioconda Belli, Michael Reid, Margo Glanz, Sergio Ramírez, Claudia Piñeiro y Horacio Castellanos Moya.

“Habrá una mezcla de más autores españoles, autores de Latinoamérica que puedan venir a contextualizar y autores locales que viven tanto en el país como los que están en la diáspora”, explica Neira Bermúdez. “Nosotros hacemos una selección de autores que tengan una trayectoria reconocida, alguna novedad literaria y temas que son relevantes para nosotros de acuerdo al contexto. Siempre es importante poder contextualizar lo que está pasando, sobre todo en este festival que viene de Centroamérica, una región donde está muy movida los últimos cuatro años”.

Qué actividades veremos

Entre las actividades del festival están “Versos que cuentan”, el cual está dedicado a la poesía, “Contar a los niños”, el Premio Carátula y talleres formativos dedicados a temas como creación literaria, periodismo cultural, cómo trazar ideas literarias a un guion y la importancia de los agentes literarios en la vida del escritor. También se realizará la tercera edición del proyecto Cuenta Centroamérica, el cual consiste en una serie de crónicas en las que tres escritores invitados se lanzan a distintos puntos de la ciudad donde se celebra el festival para escribir sobre sus experiencias. Este material luego es recopilado y publicado.

Una novedad de esta edición de Centroamérica Cuenta es el lanzamiento del proyecto “Las cuentas de Centroamérica”, una serie de ensayos sobre temas relacionados al Caribe que han sido coordinados por el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera.

“Luis Guillermo Solís está coordinando una serie de ensayos sobre temas puntuales de Centroamérica y el Caribe que se llama ‘Las Cuentas de Centroamérica’ y aquí vamos a lanzar dos de los diez ensayos y los temas incluyen la migración, la condición de la mujer, libertad de expresión, derechos humanos, violencia, medio ambiente y la religión”, resalta Neira Bermúdez. “Ahí se han escogido a diez pensadores, en igual proporción de hombres y mujeres, para que hagan estos estudios y lo que queremos hacer en el festival es que parte de la programación sean mesas en donde expresidentes, sociólogos y periodistas puedan debatir sobre el estado de esos temas”.

De todas formas, la programación del festival aún se está trabajando, pero cuando se termine de definir estará disponible a través de sus redes sociales y la página web www.centroamericacuenta.com

“Somos bastantes rigurosos al trabajar la programación del festival porque tenemos que tomar en cuenta muchos temas, no solamente de los autores participantes, sino sensibilidades”, comenta la directora del festival. “Por eso es fundamental tener una contraparte local que te pueda guiar y escuchar, porque hay temas que podemos creer que son relevantes, pero no. Tenemos que conocer a los públicos para poder ir y hablar. Aquí estamos trayendo autores que son conocidos por el público dominicano, pero que también, sumados con otras voces, puedan aportar a temas que son importantes la gente que sigue los temas culturales y de literatura. Lo que queremos es dejar un legado y que el festival no solamente venga y se vaya, sino que también contribuya en algo”.