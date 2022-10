Artistas destacan aporte a la cultura de Felucho Jiménez

Reputados artistas valoraron positivamente la iniciativa del escritor y gestor cultural Felucho Jiménez al rescatar composiciones musicales, así como su más recientes trabajos relacionados con la musicalización de sus poemas, los cuales ha llevado a diferentes ritmos.

Se trata de los álbumes “Anhelo y desvelos”, vol.2 y “Retazos de amor”, vol.3 que están disponibles en la plataformas digitales.

“Yo encuentro un gran valor por la riqueza que tiene nuestro país en letras y música. Felucho viene haciendo un esfuerzo grande al grabar no solo sus poemas, sino las canciones que estaban olvidadas para que la nueva generación los tenga de referente”, explicó el maestro Rafael Solano.

Los maestros Dioni Fernández y Alex Mansilla se refirieron a la importancia de este tipo de iniciativa.

“En lo personal, me causó sorpresa ver a un político con esta sensibilidad al escribir una poesía que no es común. Yo arreglé y musicalicé algunos de sus poemas y debo decirte que me resultó fácil hacerlo por la distribución de sus letras”, comentó Fernández.

Alex Mansilla, ganador de Grammy, entre otros reconocimiento, también se sorprendió por la sensibilidad de Jiménez.

“Poder musicalizarlo fue algo maravilloso porque me identifico con ese tipo de composiciones. Eso tiene un gran valor porque son de las cosas que se están perdiendo, ya que, en este momento, lo que está predominando es la música urbana”, afirmó.

El compositor y escritor Fernando Casado expresó satisfacción. “Yo conocía el Felucho que ha hecho un trabajo importante de rescate de la música, pero esa parte de la poesía la desconocía y me siento sorprendido por este trabajo”.

El artista Niní Cáffaro recordó que Jiménez tiene tiempo vinculado al arte.

“Él ha tratado siempre de llevar los sentimientos a través de la música y la poesía, es un gestor cultural. Esto es un gran aporte”.

Los poemas fueron grabados en boleros, balada pop, bachatas, merengue, bossa nova, baladas, son, balada rock, fuson y salsa.

Los interpretes son Henry García, Ramdo Camasta, Félix D’Oleo, Raúl Ross, Adalgisa Pantaleón, Gina Estrella Sammy Junior, Ileana Reynoso, Raffy Matías, Sergio Vargas, Nairoby Duarte, Diómedes Núñez, Diomary Castillo y Mariano Lantigua (Aljadaqui).

También, participaron Frank Ceara, Katherine Ester, Davicito Paredes, Miguel Braho, Herodys Ureña y Kaky Vargas.