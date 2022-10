Darwin Rosario y su pasión por los disfraces fantásticos

La Noche de Brujas es una oportunidad para vestir los más fantásticos y estrafalarios disfraces, quizás para cumplir el deseo de ser alguien diferente, emular personajes que idolatras o simplemente por diversión. En el caso de Darwin Rosario se trata de una pasión que inició en su niñez y que ha ido evolucionando con el paso de los años hasta lo que es ahora, una compleja producción que ocurre cada vez que llega la noche de Halloween.

“La evolución de los disfraces yo siento que viene desde niño”, expresa Rosario. “Viendo fotos de mi infancia, mi mamá, desde maternal siempre me enviaba con un disfraz muy elaborado, en aquellos tiempos para carnaval. Luego desarrollé una atracción por las películas de suspenso y de terror y, cada año, aunque aquí no se celebraba Halloween, yo le pedía a mi mamá que me disfrazara de Freddy Krueger o de Jason, cosa que en el sector donde yo vivía no entendían por qué ese niño estaba disfrazado así”.

Esta pasión se reactivó como más fuerza cuando Rosario se involucró con Halloween DR, una fiesta anual al que empezó a asistir como invitado, pero en la que eventualmente pasó a ocupar la responsabilidad de coordinador y organizador. Este evento le ha presentado a Darwin la oportunidad, y el reto, de cada año vestir un disfraz más complejo y extravagante que el anterior.

“Cuando conecto con esta fiesta veo la posibilidad de lograr ejecutar disfraces a la altura de lo que uno se ha acostumbrado a ver fuera del país”, comenta Rosario. “Todos mis disfraces son una colaboración con el artista dominicano Gabriel George. Entiendo que hablamos el mismo idioma en cuanto a lo que es ejecutar en sus manos una visión que yo tenga para el disfraz de cada año. Hay veces que yo vengo con una idea muy loca pensando que él no la va a lograr ejecutar, pero lo que hacemos es pensarla lo más posible y cada año las fotos creo que lo dicen, así como los que han logrado ir a las fiestas pueden dar testimonio de que en verdad los disfraces tienen una buena ejecución y presentación”.

Aun así, el proceso de hacer cada una de estas “visiones” una realidad es un proceso que puede tomar alrededor de cinco horas para aplicar maquillaje, prótesis y una interminable cantidad de detalles. Si, por ejemplo, el disfraz requiere un casco, el molde se hace a la medida del rostro de Rosario. Cada detalle es puesto al detalle y a pesar de las interminables horas dedicadas a la ejecución de cada atuendo, para Rosario vale la pena si el producto final es un disfraz impecable e impactante.

“La parte más interesante, y la más satisfactoria para mí, es la revelación del disfraz”, asegura Rosario. “Normalmente llego a la fiesta un poco más tarde de la apertura. Me gustaría recibir a los invitados como anfitrión, pero siento que el mismo público ya prefiere estar ahí cuando voy a entrar. Ese momento de ver la reacción de las personas es muy gratificante. Es la parte más interesante para mí de todo el evento”.