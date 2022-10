Frank Moya Pons y José Rafael Lantigua ofrecerán conferencias magistrales en Miami

Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) en la Florida (GFDD-Florida) organiza la disertación de los destacados intelectuales dominicanos en el marco de la Feria del Libro de Miami, a las 6:00 de la tarde del viernes 18 y el sábado 19 de noviembre de 2022. La oficina de la institución hermana de Funglode en Estados Unidos será escenario de ambas conferencias.



MIAMI. - En el marco de la Feria del Libro de Miami, dos intelectuales dominicanos de gran trascendencia ofrecerán dos conferencias magistrales: Frank Moya Pons y José Rafael Lantigua, el viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 2022, respectivamente.

La sede de Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) en la Florida (GFDD-Florida) organiza las disertaciones en sus oficinas ubicadas en 75 Valencia Ave Suite 600, Coral Gables FL 33134, a las 6:00 de la tarde.

Moya Pons abordará el tema “Epidemias Tempranas en la isla de Santo Domingo” y José Rafael Lantigua se referirá a “Lenguajes y Registros en la construcción de la nacionalidad dominicana”.

GFDD-Florida, institución hermana de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en Estados Unidos, continuará su agenda de actividades en su oficina en la Florida con ambas conferencias y la participación en la citada feria con un quiosco para presentar obras de los autores invitados. La oficina fue inaugurada este verano y se suma a la sede de GFDD en Nueva York.

Uno de los objetivos de GFDD-Florida es promover en Miami la cultura e identidad dominicana desde múltiples perspectivas, así como tender puentes en asuntos relativos al comercio, desarrollos tecnológicos, educativos y sectores productivos en general.

José Zaiter, director de la oficina, invitó a todos los dominicanos residentes en la Florida y público en general a asistir a ambas actividades, donde tendrán la oportunidad de compartir e intercambiar impresiones con dos de los escritores más trascendentales de la República Dominicana en plena actividad intelectual.

Los interesados pueden reservar su asistencia contactando a Soulangel Santana, a través del teléfono 786.355.2309

Frank Moya Pons

Recibió su doctorado en Historia Latinoamericana y Desarrollo Económico en Columbia University, en Nueva York. Fue profesor de Historia Latinoamericana en esa misma

universidad y de Historia del Caribe en la Universidad de Florida. Enseñó Historia Dominicana en la Universidad Católica Madre y Maestra, en Santiago. Fue director de investigaciones

del Instituto de Estudios Dominicanos en The City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), y director de investigaciones del Fondo para el Avance de las Microempresa, FondoMicro, en Santo Domingo.

Es autor de una treintena de libros de Historia. Entre sus publicaciones se destacan: La explicación histórica (2021); Infraestructuras: Las bases físicas del desarrollo dominicano (2019); Geografía histórica dominicana (2019); Rica: 50 años de historia (2018); Otras miradas a la historia dominicana (2017); La Sierra y el Plan Sierra (2017); El oro en la historia dominicana (2016); El gran cambio: La transformación económica y social de la República Dominicana 1963-2013 (2014); Bibliografía de la Historia Dominicana (2013); Invasión y conquista de la Española (2012); La otra historia dominicana (2008); Historia del Caribe (2008); El ciclón de San Zenón y la “Patria Nueva” (2007); Doctrina y políticas de medio ambiente y recursos naturales (2004); Breve historia contemporánea de la República Dominicana (1999); Empresarios en conflicto: Políticas de industrialización y sustitución de importaciones en la República Dominicana (1992); Pioneros de la banca dominicana (1989); El pasado dominicano (1986); Lima: El cabildo y la vida local en el siglo XVI (1534-1553) (1985); Historia dominicana para niños (1979) y Manual de historia dominicana (1977).

También, Historia colonial de Santo Domingo (1973); La dominación haitiana (1972) y La

Española en el siglo XVI (1971).

En colaboración con otros autores también ha publicado Los taínos: El debate demográfico (2013); Historia de la República Dominicana (2010); Bibliografía del derecho dominicano 1844-1995 (1999); Indicadores de la microempresas en la República Dominicana (1995); Microempresas y microempresarios en la República Dominicana (1994); El batey: Estudio socioeconómico de los bateyes del Consejo Estatal del Azúcar (1986); Between Slavery and Free Labor: The Spanish Speaking Caribbean in the Nineteenth Century (1985); y Arte taíno (1983).

En adición a esas obras Frank Moya Pons ha publicado numerosos capítulos en libros académicos colectivos y en revistas académicas especializadas en Europa, Estados Unidos y América Latina, así como cientos de artículos de divulgación acerca de la historia dominicana en revistas y periódicos de Santo Domingo.

Además del Atlas ya mencionado, su obra cartográfica incluye cuatro grandes mapas en relieve de la isla de Santo Domingo publicados en 2001 y 2015. Su extensa labor editorial también incluye la edición de 32 volúmenes de la serie FORUM acerca de los problemas económicos y sociales de la República Dominicana; 42 números de la revista Eme-Eme Estudios Dominicanos; 18 títulos del Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales; otros 18 de la serie de FondoMicro sobre microempresas; 70 de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos; y 13 de la Academia Dominicana de la Historia.

José Rafael Lantigua

Es poeta, ensayista, crítico literario, cronista y gestor cultural. Fundador de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española.

De 2004 a 2012 fue ministro de Cultura. Durante veinte años fundó y condujo el suplemento literario BIBLIOTECA, en los diarios Última Hora y Listín Diario, convirtiéndose en la publicación de su tipo de más difusión y lectura, y mostrando durante dos décadas los valores de la literatura dominicana y las nuevas y entonces futuras voces de nuestras letras.

Es autor de más de una veintena de libros, entre ellos, La conjura del tiempo (1994); Domingo Moreno Jimenes, biografía de un poeta [la única biografía de poeta dominicano] (1976); Islas en el sol, antología del cuento cubano y dominicano (1998); Miroirs de la Caraibe. Douze poetes de Saint-Domingue (Le Temps des Cerises, París, 2000); La palabra para ser dicha (2012); Un encuentro con el Comandante (2016); Temblor de Isla (Huerga & Fierro, Madrid, 2019); Democracia y Pandemia. Registros (2021); Enseres y Tramoyas. Crónicas con Historia (2021).

También es autor de los poemarios: Sobre un tiempo de esperanzas (1976); Los júbilos íntimos (2003); Territorio de espejos (2013); La fatiga invocada (2014); Cuaderno de sombras (2015) e Iniciación de la tarde (2021).

Fue finalista del Premio Internacional Pilar Fernández Labrador de Salamanca, España, donde participaron 1,305 poemarios de autores procedentes de 28 países.

Sus trabajos críticos fueron recogidos en siete (7) volúmenes bajo el título Espacios y Resonancias, obteniendo el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes al libro del año 2016.

Ostenta la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado Gran Cruz Placa de Plata, otorgada por el Gobierno dominicano.

Escribe semanalmente su columna Raciones de Letras en el periódico Diario Libre, de Santo Domingo y es director de la revista Global.

Se dedica a la asesoría empresarial en comunicación estratégica y a la dirección y gestión de proyectos culturales.