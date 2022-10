Confirman muerte del actor y cantante coreano Lee Ji Han en estampida de Halloween

Al menos 146 personas murieron el pasado sábado 29 de octubre durante la celebración de Halloween en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur. Entre los fallecidos se encuentra el actor y cantante coreano Lee Ji Han, de 24 años, cuyo deceso fue confirmado por medios coreanos.

“Es cierto que Lee Ji Han murió durante el accidente de Itaewon el 29 de octubre. Esperábamos que no fuera cierto, pero cuando escuchamos la noticia, nos quedamos muy impactados”, reza un comunicado emitido por 935 Entertainment, la agencia del actor. “Estamos haciendo esto con cuidado ya que su familia está muy apenada. Oramos por los difuntos”, continúan.

En 2017, el joven participó en la segunda temporada del programa de supervivencia de realidad “Produce 101” de la cadena televisiva Mnet. En 2019, debutó como actor en drama “Today Was Another Nam Hyun Day”, en el que tuvo el papel protagónico.

La noticia de su muerte se dio a conocer de manera oficial luego de que sus compañeros del reality “Produce 101” Park Hee Seok, Kim Do Hyun y Cho Jin Hyung, comenzaran a compartir mensajes sobre el fallecimiento.

“Que todas las víctimas que abandonaron este mundo demasiado pronto debido al desastre de Itaewon descansen en paz. No me atrevo a entender los sentimientos de las familias en duelo, pero quiero expresarles mi más sentido pésame”, escribió Kim Do Hyun, exparticipante de referido programa, en sus historias de Instagram.