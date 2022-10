Expresan pesar por la muerte de folclorista Víctor Erarte

Representantes de la comunidad cultural y de otros sectores han expresado pesar por la muerte del folclorista y coreógrafo Víctor Erarte, cuyo cuerpo fue encontrado la noche de este domingo sin vida en su residencia de Santiago.

La primera dama Raquel Arbaje destacó la calidad humana y profesional de Víctor Erarte y lo hizo en su Twitter. “La noche está de luto con el fallecimiento de nuestro gran #VíctorErarte, un ser humano y profesional de talento, creador de belleza, amante del folclore. Referente en el mundo del arte y cultura. Esperamos se esclarezcan los hechos que nos hacen hoy lamentar su partida. EPD”.

El reconocido productor artístico y coreógrafo Guillermo Cordero expresó sus sentimientos por la muerte de su colega Víctor Erarte.

“Qué gran artista, noble, alegre, creativo y solidario fuiste querido Vitico, qué tristeza me deja tu inesperada partida, descansa en la paz del Señor”, escribió Cordero en su perfil de Instagram.

El popular merenguero Sergio Vargas hizo un comentario similar en el que lamentó su deceso. “Nos estamos quedando sin amigos, en paz descanse su alma”, indicó el intérprete.

La productora del programa de radio “Solo para mujeres”, Zoila Luna habló de la relación de amistad que mantenía con Erarte. Lo hizo en Instagram en donde también recordó el rol que desempeñó Erarte en la boda de su hija Ambar.

“Cabra”, se casa tu sobrina pequeña. Se casa Ambar, Tío Vitico… y el resto fue historia. Se puso en marcha el amor por mis hijas, que fueron tus sobrinas, porque para mí fuiste justo eso, mi hermano. Desde aquel día en que para desbaratar el nudo de mis cabellos solo se te ocurrió usar unas tijeras, y con ello crearme una marca de identidad, el pelo corto para toda la vida”, comentó.

Agregó: “Nuestros domingos en La Caleta, para ayudarme a lidiar con mis dolores de corazón roto. Los campamentos de Cayo Levanta’o. Tu forma única de anunciar tu llegada a casa, agitando los sonajeros. Nuestros viajes a Jarabacoa y uno que otro chapuzón en La Confluencia. Es tanto, tanto, es que te has ocupado de llenar mi vida de tu chispa, y ahora por los agujeros de un corazón destrozado se diluye mi alegría. No lo merecías, Vitico, no lo merecías. No es este el final para un ser como tú, noble, solidario, comprometido, apasionado, talentoso, buena persona. ¿A quién encargaste para que nos acomode este dolor, el dolor que causa tu ausencia?”, señaló.

Zoila Luna expresó que lo amará por siempre. “No es justo Cabra de mi alma, no es justa esta ida sin despedirnos, no es justo que se silencien los cascabeles porque te vas, que se apaguen las luces de tus calles navideñas, o que se apague la vida en los intensos colores de tu amado carnaval. Quizás habrá otra forma de despedirte, pero de momento me la secuestraron la negación y el estupor. Te voy a amar para siempre, con un amor que en algún momento sucederá este dolor que sacude mi corazón. Hasta siempre, hermano de mi alma, ve con Dios al lugar que mereces y al encuentro de los que tanto amaste”, reseñó Zoila Luna.

Fernando Hasbún, presidente del Grupo SIN pidió que las circunstancias de su muerte sean esclarecidas y que se haga justicia. “Lamento mucho la muerte de este viejo amigo de tantos años, Víctor Erarte (Vitico), justicia para Vitico”, escribió en Instagram.

La vocalista Sonia Alfonso subió una fotografía de Erarte con su traje de carnaval y escribió. “Así te quiero recordar querido Vitico, ¡lleno de alegría y creatividad siempre! Un profesional sumamente dedicado en cada cosa que hacía. ¡No merecías morir a puñaladas y mucho menos por un haitiano! Esto es inaceptable y se llevará hasta las últimas consecuencias!”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/31/un-grupo-de-personas-sentadas-en-un-tren-1402c9e6.jpeg Víctor Erarte en la reunión celebrada el pasado viernes en la gobernación de Santiago. (CORTESÍA DE CÉSAR HERNÁNDEZ)

De acuerdo con los datos suministrados a Diario Libre, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, propuso a Víctor Erarte, en una reunión celebrada el pasado viernes, como miembro del Comité de Carnaval de Santiago 2023.

Detenidos

De acuerdo con lo dicho por el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, el cuerpo de Erarte tenía signos de violencia y reveló que había personas detenidas.

"Tenemos el reto de, primero esperar la autopsia, y de inmediato iniciar las investigaciones.... Hasta ahora presenta un tipo de golpe contuso en el área de la cara, tenemos que esperar y no podemos dar más detalles", dijo la noche del domingo el fiscal Bonilla a la prensa.

Víctor Erarte residía en Los Jardines Metropolitanos de Santiago.