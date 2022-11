Dominicana Laura Gómez es la narradora de la versión española del podcast “Corinna y el rey”

El próximo 7 de noviembre se estrena el podcast “Corinna y el rey”, en el que la empresaria y aristócrata Corinna Larsen habla sobre sus años de relación con el rey emérito Juan Carlos I, el cual llega en medio del enfrentamiento judicial entre ambos ante los tribunales británicos por el supuesto acoso del monarca a Larsen.

Tal y como reseña Vanitatis, todo se narra a modo de telenovela y para la versión española ha contado con la dominicana Laura Gómez como narradora. La actriz y podcaster presenta la serie episódica como “la historia de un amor que hundió el linaje real de España” y el relato de “una exorbitante cantidad de dinero escondido que escandalizó a todo un país”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/02/mujer-con-la-boca-abierta-6514f7eb.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/02/mujer-con-la-boca-abierta-6514f7eb.jpg Captura de pantalla de historia publicada por Laura Gómez. (INSTAGRAM)



En una historia compartida en su cuenta de Instagram se escucha a la dominicana narrar parte del primer episodio del podcast. “Corinna zu Sayn-Wittgenstein conoce a Juan Carlos, el rey de España, y su romance comienza como un cuento de hadas. Pero todo termina siendo una pesadilla. Una relación peligrosa, una familia real corrupta”, relata.

Laura Gómez nació en República Dominicana y se mudó a Estados Unidos para iniciar una carrera como actriz y directora de cine. Su papel más reconocido es el de Blanca Flores en la serie original de Netflix “Orange is the New Black”, personaje que interpretó entre 2013 y 2019.