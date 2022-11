La dominicana Kryzz Gautier será parte del programa de directores de NBCU Launch

NBCU Launch, la marca que alberga los esfuerzos integrales de diversidad, equidad e inclusión en la cartera de televisión de NBCUniversal, ha presentado la lista de creadores que participarán en su Programa de Directores de TV con Guion para 2022-2023 y la iniciativa Female Forward, entre los cuales figura la escritora y directora dominicana Kryzz Gautier.

Kryzz Gautier es una escritora y directora afrolatina queer nacida y criada en la República Dominicana que inyecta su distintivo trasfondo interseccional en dramas complejos basados en personajes y novelas narrativas de ciencia ficción. Después de obtener su licenciatura en dirección de ficción narrativa en Emerson College, ha escrito para la serie Gordita Chronicles de HBO Max y también es escritora/consultora creativa en la próxima entrega de 2K Games Bioshock. Su debut como directora de cine, Wheels Come Off, fue incluida en la edición del 2021 de la Lista Negra de Hollywood, una encuesta anual de los guiones cinematográficos más preciados que aún no se han filmado.

El Programa de Directores de TV/Female Forward es una pionera iniciativa creada para aumentar el número de directoras de entornos subrepresentados. Asimismo, la clase de este año incluye directoras que dirigirán una serie de Telemundo como un nuevo esfuerzo combinado entre NBCU Launch y Mujeres Imparables de Telemundo como parte de los esfuerzos de NBCU para aumentar la cantidad de directoras hispanas con experiencia en televisión con guion.