“Noche Verde”: el grito del Ballet Nacional por el medioambiente y sus aves, mar y árboles

El Ballet Nacional Dominicano muestra su lado solidario a favor del medioambiente con la presentación del espectáculo “Noche Verde”, del 11 al 13 de este mes, en la sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes.

De acuerdo con lo revelado por su directora, la experimentada coreógrafa Stephanie Bauger, la producción sube a escena con el auspicio de la Dirección General de Bellas Artes y el Patronato Dominicano por la Danza.

“Noche Verde” tiene como incentivo la participación de artistas nacionales y como invitada especial a la coreógrafa belga Annabelle López Ochoa.

“Esta obra nació en medio de la pandemia. Durante ese tiempo los bailarines desarrollamos una serie de actividades virtuales, las cuales compartíamos. Los bailarines bailaron al ritmo de la lluvia o porque un pajarito se asomaba a la ventana con sus sonidos, de la flor que nació”, recuerda.

Los artistas tienen una vinculación estrecha con la naturaleza. En su caso, creó la pieza “Cigua”. “Hace cuatro años que comencé a trabajar con el movimiento a favor de la Cigua palmera y me inspiré en ella para enviar un mensaje que procure su preservación. Los bailarines estamos involucrados en el comportamiento de los océanos, de los árboles, las aves”.

La primera función es a beneficio de los jóvenes bailarines que está desarrollando el Patronato Dominicano por la Danza.

Las demás funciones están disponibles para el público a las 8:30 pm. El espectáculo cuenta con la escenografía de Fidel López.

“Nuestra invitada especial es Annabelle López Ochoa, quien presentará sus piezas “Agua Viva y “Leaves of Hope”, temas muy caribeños”.

“Noche Verde es una puesta en escena que pretende demostrar el gran deseo que tiene la humanidad de aportar para la sanación de nuestro ambiente, que la danza es una disciplina idónea para hacer conciencia de ello”, expresó Bauger.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/08/un-grupo-de-personas-posando-con-los-brazos-abiertos-cb720a85.jpeg Integrantes del Ballet Nacional Dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Protagonistas

La directora del Ballet Nacional expresó que el espectáculo está protagonizado por Maykel Acosta, Alexander Duval, Eliosmayquer Orozco, Yuleidi Pérez Rojas, Darel José Pérez, Olga Lisetty Campo, Erick Guzmán, Laura De Los Santos, Gabriela Rodríguez, Sofía Almonte, Raymundo Rodríguez, Joendy Genao, Adrián Jáquez y Jonathan Castillo. “Tenemos al talento joven de la Escuela Nacional de Danza en este montaje. La verdad que es satisfactorio porque muchos fueron mis alumnos, así como de otros de mis colegas”, comentó.

La danza, el teatro o las artes visuales reciben escaso respaldo económico para sus iniciativas, por eso Stephanie Bauger destacó el apoyo de las empresas Arajet, Banco Popular Dominicano, Energas, C.T. Vega y CEPM, así como Centro Chaljub, Nelson Maita, AERODOM y Samaná EcoLodge.

“Noche Verde será muy emotiva y esperamos que el público pueda disfrutar lo que estamos preparando”, afirmó la directora del Ballet Nacional Dominicano.

En diciembre

Luego de esas presentaciones se preparan para la obra “Cascanueces”, del 20 al 22 de diciembre. Es un espectáculo que reunirá a los integrantes de Ballet Concierto Dominicano y a los de la Escuela Nacional de Danzas

Un reto

Stephanie Bauger asumió hace poco tiempo la dirección del Ballet Nacional Dominicano, entidad que forma parte de la Dirección General de Bellas Artes.

Cuando recibió la noticia de su designación se alegró porque no lo esperaba.

“Eso fue una sorpresa porque pensamos siempre que esas posiciones están reservadas para personas muy maduras. Como joven no lo esperaba, pero no lo tenía en mis planes inmediatos, la verdad que me siento muy agradecida por la elección”, dijo la artista.

No ocultó el susto que se dio cuando vio el decreto del presidente Luis Abinader.

“Enfrentarme con mis colegas y otros que fueron mis alumnos ha significado un reto muy grande para mí. Comenzamos en agosto y de inmediato viajamos a Cali, Colombia, a un festival, además de nuestra presencia en la instalación ‘Liquorgo’ de Judith Cisneros, en Bellas Artes”.

A su llegada como titular del ballet ha encontrado la complicidad de sus integrantes. En el tiempo que lleva al frente de la entidad se ha enfocado en continuar fortaleciendo la organización oficial a través de gestiones que posibilitarán su desarrollo.

“En este punto hemos encontrado el apoyo de personas a las que considero ángeles porque están colaborando con acciones puntuales. Quiero destacar al Patronato Nacional por la Danza por el gran soporte”.

En este momento la sala de ensayos del Ballet Nacional Dominicano está en proceso de reacondicionamiento debido a las filtraciones del Palacio de Bellas Artes, las cuales también afectaron otras áreas del edificio.

En otros escenarios

Entre los planes que tiene su gestión, figura la democratización de la danza.

“Queremos que todo el mundo tenga acceso al Ballet Nacional, la idea es poder salir de nuestra sala a provincias y a nuestros barrios. Ahora estamos pautando una gira a Miches para este mes. Queremos llegar a muchas comunidades para que el pueblo nos conozca”, apuntó. l