Amelia Deschamps estrena su primer corto documental en DOC NYC

Amelia Deschamps hizo el estreno mundial de su primer corto documental en DOC NYC, “In Search of the Blue Heart”. ( FUENTE EXTERNA )

Amelia Deschamps hizo el estreno mundial de su primer corto documental en DOC NYC, el festival de documentales más grande de Estados Unidos.

“In Search of the Blue Heart” (En busca del Corazón Azul) muestra la historia de Daniel, un minero que tras 32 años trabajando en la mina de Larimar en Barahona, busca hacer su última extracción para retirarse.

“Me siento orgullosa de que este primer trabajo sea sobre un tema netamente dominicano. Es la historia del minero de LARIMAR, en Barahona. Es LA HISTORIA DE LA GENTE que entra cada día por los riesgosos túneles artesanales para extraer esa piedra azul-mar, exclusiva de esa montaña de República Dominicana, y que hoy es reconocida como Piedra Nacional” explicó Amelia Deschamps, directora y productora del documental.

“A través de la historia de Daniel este documental corto busca mostrar la forma de vida de estos mineros, sus costumbres, cómo piensan y qué los motiva a hacer este trabajo diariamente” señaló.

“In Search of the Blue Heart” es el trabajo de tesis de la periodista que, tras más de 20 años de ejercicio en la televisión dominicana emigró el año pasado a los Estados Unidos para especializarse como documentalista en New York Film Academy.

“Me emocionó mucho ver la respuesta del público al final de la presentación: los aplausos, las reacciones y opiniones, las preguntas y las conversaciones que generó en el público tanto dominicano como extranjero, me dieron mucha satisfacción porque sé que sembré una semillita en cada una de las personas que vio el documental. Ninguna mirará el larimar de la misma forma a partir de ahora”.

“Desde el punto de vista técnico, también me enorgullece decir que este proyecto académico fue desafiante y me impulsó a asumir casi todos los roles de un audiovisual de este tipo en medio de condiciones retadoras: dirección, producción, cámara, guion, entrevistas, edición... casi todo. Para lograrlo también recibí el apoyo de muchas personas e instituciones a las que doy gracias infinitas”, concluyó Amelia Deschamps.

El documental de 22 minutos se estrenó en la categoría DOC NYC U: PORTRAITS y forma parte de la muestra que New York Film Academy presentó al equipo de selección del festival DOC NYC, en esta edición 2022.