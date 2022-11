Daddy Yankee disfruta de las playas locales y revela el plato dominicano que más le gusta

Tras su exitoso concierto del pasado sábado en el estadio olímpico Félix Sánchez de la ciudad de Santo Domingo, Daddy Yankee decidió darse una merecida escapada para disfrutar de las playas y la gastronomía de la República Dominicana.

Sumergido en las aguas azules de las costas de la zona este de la isla, el artista agradeció el respaldo que le han brindado sus fanáticos en su gira de despedida de los escenarios.

“Estamos aquí en República Dominicana recargando batería, par de días libres pasándola bien con toda mi gente linda. Muchas gracias por el trato, la vibra del país a otro nivel”, dice el reguetonero boricua en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Él disfrutó al máximo sus días en la nación caribeña, en especial, de su gastronomía. “La comida excelente, el buen mangú no puede faltar, el sancocho, la bandera, el desayuno por la mañana”, destacó.

“El cangri, la cabra o el big boss” como también se le apoda señaló que entre la variada propuesta de platos dominicanos que existen hay uno que es su favorito.

"Yo soy enfermo con el locrio, ese es el plato preferido mío de aquí", señaló.

Aprovechó para agradecer al resto de países que han apoyado su gira de despedida.

"Solo quiero dejarles saber que me siento muy contento y agradecido con todos ustedes. Gracias por hacer de esta gira un recuerdo inolvidable. Me llevo el amor y todo el cariño que me han regalado durante todo este tiempo. Gracias por hacer mi sueño realidad, gracias por ser parte de La última vuelta world tour. Los amo", comentó.