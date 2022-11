Con música y parte del elenco se transmite en vivo edición especial de “Divertido con Jochy”

"Divertido con Jochy", el recordado programa de televisión de fin de semana, volvió a la televisión en una transmisión especial en vivo este domingo durante la cuarta edición de “Imaginativa, la semana de la televisión".

Con gran parte del elenco, la banda en vivo y el coro "Divertido", arrancó el programa a las 12:00 del mediodía por Telesistema canal 11, espacio cedido por Roberto Ángel Salcedo de su programa "Más Roberto", que se emite cada domingo por el referido canal.

Tanto Jochy Santos como Edilenia Tactuk, productora de Imaginativa y por 12 años productora de "Divertido con Jochy", agradecieron a Robertico Salcedo y al Grupo Corripio por el apoyo para la transmisión.

El espacio salió del aire en 2019. Posteriormente Jochy Santos regresó con otro proyecto, "Es temprano todavía" los martes por Color Visión, canal 9, con una hora de duración.

En la emisión de Imaginativa, cuyo escenario fue el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, dejaron abierta la posibilidad de que "Divertido con Jochy" regrese al aire.

Los invitados especiales para la entrevista central de este domingo "Divertido" fueron los conductores Luz García y Jhoel López, con quienes Jochy hizo la dinámica de preguntas capciosas animados con la banda y el coro compuesto por Eduardo Santos, Carlos Báez, Meléndez Levita y El Chamo.

No faltaron las expresiones "Ayyyy", "Mareo, mareo", "Yo tengo una bolita que me sube y me baja", "Bella, muy bella, bellísima", "En este momento las redes, las redes se están quemando", propias de la dinámica del show.

También apareció La Pasante, el popular personaje del comediante y actor Noel Ventura y la eterna riña (en ficción) con Isaura Taveras. En la rutina La Pasante tiene el objetivo de sustituir a Taveras, pero sin tener preparación alguna en los medios.

Isaura Taveras, Anier Barros y Mariela Guerrero regresaron como presentadoras. En un momento reconocieron a Edilenia Tactuk por su trayectoria, quien se mostró emocionada.

“La verdad que lo hemos logrado y yo me siento orgullosa de los jóvenes que tenemos ahora. Todos los días hicimos entre dos y tres programas", dijo la veterana productora sobre Imaginativa que cierra este domingo.

"Agradecemos a todos los canales por hacer parte de esto", reiteró emocionada.

En la parte musical estuvo el urbano Shadow Blow, Tueska y la agrupación colombiana Posadas y el merengue fue destacado por Manny Cruz y para el cierre Pochy Familia y su Coco Band con una lista de éxitos que incluyó "La flaca", "La faldita" y "Salsa con coco".

Al término del programa, Jochy Santos fue reconocido con el Premio “Maita”, en honor María Cristina Camilo, la primera mujer en hablar en tv en el país en 1952, cuyo reconocimiento le fue entregado por el comunicador dominicano de la cadena Univision, Tony Dandrades.

Lo presentado este domingo 27

Reynaldo Infante, empresario, productor y conductor de radio y televisión, comenzó la jornada del domingo, a las 9:00 am, con el conversatorio “Voz y cuerpo” en los medios de comunicación.

Infante es gerente general y cofundador de Wordl Voice, una productora de audio multilingüe.

Rey también es el productor ejecutivo y co-conductor de su programa de radio “Camino al Sol”.

Luego Jochy Santos con la entrega especial del programa de televisión hasta las 3:00 p.m.

Con esta producción, Imaginativa celebra el 35 aniversario de la carrera de Jochy Santos en la televisión.

A las 4:30 p.m., el presentador de televisión de la cadena Univision, el dominicano Tony Dandrades, hablará de su trayectoria y los retos con los que ha tenido que lidiar.