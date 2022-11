El emotivo mensaje de Florinda Meza para "Chespirito" por su octavo aniversario de muerte

Con emotivas palabras, la actriz y productora de televisión Florinda Meza, dedicó unas emotivas palabras en un video homenaje a Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), con motivo del octavo aniversario luctuoso del comediante.

La actriz mexicana que cobró fama mundial por interpretar al personaje de Doña Florinda en la serie El Chavo del 8 inició con la frase “Que pérdida tan grande”, para después arrancar con una serie de fotos poco conocidas de Chespirito así como parte de sus momentos a cuadro, pues en más de una producción de quien fuera su esposo participó ella.

Como reseña Infobae, el número 8 fue muy importante en la vida de Florinda Meza, aunque al cumplirse 8 años del fallecimiento de su esposa, la connotación es diferente para ella.

Dando una vuelta al pasado, la también productora recordó que desde su infancia el número ocho había estado muy presente, pues las diferentes formas de verlo y darle un segundo o incluso tercer significado le daba diversión. Sin embargo, un 28 de noviembre del 2014 todo cambió, pues ya no le parece “tan festivo”.

“Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía ‘El ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al ocho es infinito y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números’. Ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Rober hace ocho años se le acabaron los granitos”, inició Meza en medio del llanto.

Se expresaban su amor cada mañana

“Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana frente a su foto, así como yo lo hacía antes, le digo ‘Buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta… ‘Buenos días, mi dulce amanecer’”, confesó.

Retomando los momentos íntimos que vivieron durante décadas, Florinda Meza agregó: “También como lo hacía en vida de él, le decía ‘Hoy te amo más que ayer’ y él me contestaba ‘Pero yo te amo más que tú a mí’, entonces yo le decía ‘Que tal si nos echamos una competencia a ver quién gana’”, externó.

“Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto que aprendí de ti, pero sobre todo… Gracias Rober por hacer que mi vida fuera interesante”, finalizó.