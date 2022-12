Aniova Prandy, primera dominicana en ser reconocida con el Prince Claus Seed Awards

La joven artista Aniova Prandy fue merecedora de uno de los 100 Prince Claus Seed Awards, otorgados este año 2022, convirtiéndose en la primera dominicana en recibir esta distinción, entre más de 1,300 personas de diversas nacionalidades que se postularon, recibiendo dentro de sus premios un fondo para su carrera que otorga la institución organizadora con sede en Ámsterdam.

Prandy comenta que cuando participó lo hizo segura de que sus proyectos, obras y textos podrían tener una oportunidad: “Me siento muy agradecida, primero por la sorpresa del Gran Premio”, indicó la artista, quien añadió que este impulso internacional a su carrera le expande las fronteras al trabajo realizado y coloca a la República Dominicana en un foco de atención de todo lo que aquí se hace. En el país hay excelentes artistas visuales, teatristas, escritoras, gestoras y destacó también el trabajo de las mujeres tanto las que residen aquí como las de la diáspora.

La artista agregó que en la actualidad está trabajando en una exposición y varios proyectos para la primera mitad del año que viene. “En ellos continúo explorando con una mirada crítica temas como la invisibilidad histórica, el cuerpo, manifestaciones culturales, la naturaleza, entre otros”, expresó.

Además de seguir trabajando en el proyecto Afropolitanas, un colectivo entre esta nación y Puerto Rico, que es un espacio de diálogo y producción de textos desde la perspectiva histórica, visual y poética, puntualizó también que tiene prevista una residencia artística en Barcelona para el verano 2023.

Aniova Prandy motivó a los jóvenes a no desanimarse, diciéndoles que “este es un camino de mucho trabajo, satisfacción y crisis. Dedicarse a las artes se hace por vocación y sí se puede, se pueden alcanzar las metas, se puede ser feliz y se puede vivir del arte”.

Quién es Aniova Prandy

Ganó la 29 Bienal Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, también participó en la 45th Annual Conference of the Society for Caribbean Studies de 2022.

La también actriz cuenta dentro de sus logros participar en el proyecto de residencia artística en La ferme des Poutounets, Puymaurin, agregándole dos master en España, uno en Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca y otro en Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos.

El premio

El Prince Claus Seed Awards en un reconocimiento de la Fundación Prince Claus, en el Reino de los Países Bajos, a jóvenes artistas e intelectuales comprometidos con la transformación de sus realidades, cuyos itinerarios creativos y profesionales “abordan cuestiones políticas y sociales de impacto en sus comunidades”.