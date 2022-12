Eléonore Caroit: “República Dominicana es el lugar al que más apego tengo"

Nacida en Francia, hija del periodista y corresponsal francés Jean-Michel Caroit y la abogada dominicana Carmen Amelia Cedeño, la diputada en la Asamblea Nacional Francesa Eléonore Caroit se identifica con ambas nacionalidades.

“Cuando soy diputada, soy 100 % francesa y represento los intereses de ese país. Pero cuando estoy aquí (República Dominicana) obviamente me siento 100 % dominicana”, dice entre risas durante un encuentro con Diario Libre en su residencia ubicada en el centro de la ciudad.

Caroit vino al país para entregar una medalla de reconocimiento a Sofía Mejía, una de los seis jóvenes que fueron seleccionados para representar a los diferentes continentes en la COP27, en Egipto. Para ella, esta visita significa volver a donde todo inició.

“Yo crecí aquí y es el lugar al que más apego tengo. Cuando decidí lanzarme para candidatear como diputada, lo hice desde aquí”, comenta. El acto de reconocimiento tendrá lugar en el Liceo Francés de Santo Domingo, donde estudia Mejía y el que también fue el centro de estudios de la política.

“Yo fui quien decidió hacerle el reconocimiento. En nombre de la Asamblea Nacional Francesa decidí hacerlo, porque me parece que es muy importante resaltar las iniciativas de jóvenes a favor de la lucha contra el cambio climático”, explica. Más allá del trabajo de la joven, Caroit reconoce el rol asumido por el Liceo Francés y otros centros educativos locales en la lucha contra el cambio climático.

A consideración de la diputada franco-dominicana, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hay voluntad de poner en marcha proyectos e iniciativas de cara al calentamiento global y los problemas ambientales. Sin embargo, cree que todavía queda mucho por hacer.

“Es complicado, porque (República Dominicana) es un país con un desarrollo muy fuerte, con una cantidad de turistas que llegan cada año muy importante, con una economía que genera muchos residuos… Tenemos que lograr esa transición y me parece que es responsabilidad de todos”, acota.

Agenda de su visita

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/03/mujer-sentada-en-un-sillon-2021be31.jpg Éléonore Caroit. (FRANCISCO ARIAS)

Caroit permanecerá en el país por tres días. “Vengo aquí, después me voy a Cuba y quería ir a Jamaica, pero será complicado, porque no hay vuelos directos. Yo me la paso viajando, porque tengo que estar en cada uno de los países que represento, pero trato de combinar por regiones, para reducir mi huella de carbono al viajar”, explica. Y aunque serán pocos días, pretende aprovecharlos al máximo.

Su agenda inicia este fin de semana con una visita a Las Terrenas. Una vez allá, acudirá al Liceo de Las Terrenas y se reunirá con la comunidad francesa que reside en el municipio, para escuchar sus inquietudes y problemáticas. También hará un recorrido por diferentes empresas lideradas por franceses.

El lunes, realizará el reconocimiento a Sofía Mejía en el Liceo Francés de Santo Domingo, oportunidad que aprovechará para conversar con maestros y padres. Seguido, acudirá a la Alianza Francesa para reunirse con los directivos y visitará algunos proyectos en la capital también liderados por franceses, para conocer sus aportes al país.

Entre los planes de su estancia, externa la intención de visitar la Alianza Francesa para el Desarrollo, una agencia pública de la que forma parte, que desarrolla diferentes proyectos en el país relacionados con la seguridad ciudadana.