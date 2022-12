12 de diciembre, marcado como el de los varios y sorprendentes estrenos en Casa de Teatro

Algo trascendente sucedió la noche del 12 de diciembre en un sitio emblemático de la Zona Colonial. La amplia comunidad de personas que han venido siguiendo por décadas la oferta de Casa de Teatro, debe estar feliz, porque, y que lo sepan aun aquellos leales de siempre que no estuvieron allí; otra vez, desde los predios de El Duende, llegó un regalo de lujo para la sociedad dominicana.

Una vez más la Casa contribuyó a enriquecer culturalmente a la sociedad; confirmando que el arte es mucho, muchísimo más que el simple espectáculo que apela al instinto básico, a la diversión sin cerebro, a la algarabía sin contenido.

Un colectivo bautizado bajo el nombre de Teatro El Duende, bajo la dirección del cubano casi dominicano Raúl Martín, y con la producción a cargo de Guarocuya Félix; sazonó el panorama teatral con la propuesta Café Shakespeare, que reunió a un elenco encabezado por el mismísimo Freddy Ginebra, en el papel del famosos dramaturgo, e integrado por los estelares - ¡¡¡dígame usted si no!!!- Vicente Santos, Judith Rodríguez, Ramón Emilio Candelario, Karina Noble, Richardson Díaz, María del Mar, Orestes Amador y Eugenio Torrellas. La música estuvo a cargo de otro cubano que ya se va haciendo habitual en los escenarios dominicanos: Celestino Esquerré.

El espectáculo encantó a muchos, asombró a todos y dejó algo confundidos a los advenedizos que no esperaban semejante sorpresa. Una propuesta original que amerita un conocimiento previo, al menos una idea general, sobre el dramaturgo inglés y su obra; un espectáculo lleno de referencias a la historia y la realidad de estas tierras del Caribe; en la que el drama y la comedia se dan la mano, al tiempo que la sutileza y el goce desenvuelto cantan y bailan el júbilo de una propuesta relevante al buen gusto, la calidad profesional, y ¿por qué no? el pensamiento, que no está reñido con la diversión, aunque muchos se empeñen en demostrar lo contrario.

¡Bravo por Casa de Teatro, bienvenido sea Shakespeare en las calles adoquinadas de la Zona Colonial, y bienvenido sea Teatro El Duende, con su entrada a todo bombo y platillo a la escena teatral dominicana!