El rey Carlos III no tiene intenciones de retirar los títulos reales a Harry y Meghan

La última entrega del documental de Harry y Meghan está cargada de revelaciones sobre la familia real británica que, nueva vez, afectan la imagen de la monarquía británica. Cualquiera pensaría que esta sería la gota que derramaría el vaso, que llevaría a la familia a despojar a la pareja de sus títulos reales. Sin embargo, todo parece indicar que es poco probable que eso suceda.

En mayo de 2018, después de su boda, Harry y Meghan fueron nombrados por la fallecida reina Isabel II como duque y duquesa de Sussex. Se trata de unos títulos que todavía ostentan, ya que al renunciar a la familia real, en 2020, solo renunciaron a realizar funciones en nombre o a favor de la monarquía y a recibir ciertos privilegios.

Según refieren medios especializados, Carlos III no tiene intenciones de retirarles los títulos a su hijo y su nuera. “Quitárselos no es algo que el rey probablemente consideraría alguna vez... principalmente porque sería demasiado punitivo”, refirió un experto real a Page Six.

Despojarlos del título de duques de Sussex solo llevaría a afirmar que fue una acción de represalia y una prueba de que nunca fueron queridos en la familia real, refiere la fuente, lo que terminaría afectando aún más a la monarquía británica.

La idea es que ninguno de los miembros de la realeza se refiera a las declaraciones hechas por Harry y Meghan. Se espera que el rey Carlos III, la reina consorte Camila y los príncipes de Gales, William y Kate, junto a sus tres hijos pasen la Navidad en Sandringham, como muestra de que permanecen unidos a pesar del escándalo.