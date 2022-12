Gabriela Farías transporta al espectador a su mundo utópico en cuadros y esculturas

La artista dominicana Gabriela Farías Hansen vive un gran momento. Sus cuadros y esculturas sobresalen en importantes exposiciones y plataformas web dedicadas al arte.

Arquitecta de profesión, graduada en 2018 de licenciatura en Arquitectura de Interiores en The School of the Art Institute of Chicago, el arte siempre estuvo en sus venas, hasta que decidió dedicarse de lleno en el apasionante mundo de la creación y los colores.

Este año tuvo la oportunidad de ser conferencista en el Miami Art Week 2022 y ver a un público curioso interesado en su lenguaje como artista donde resalta el color azul. Se emociona al describir la reacción de la gente con la pieza “Tin Marin De Do Pingue".

"Ver a la gente acercarse a leer, tirarle fotos, observarla, y luego alejarse con una sonrisa era exactamente lo que buscaba. Y así pasó", comenta la joven artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/un-dibujo-de-una-persona-37b43845.jpg La pieza “Tin Marin De Do Pingue en el Miami Art Week 2022. (CORTESÍA DE LA ARTISTA)

Ahora, Farías deja su sello llevando al espectador a la tridimensionalidad con esculturas de distintos tamaños y creando espacios inmersivos, como un viaje a su "mundo utópico", tal y como declara en una entrevista ofrecida a Diario Libre.

Gabriela Farías afirma que todavía está aprendiendo sobre su modo creativo que emula lo 3D, además de jugar con materiales que van desde la tela, la madera, alfarería y metales.

Ella sueña con entrar al mercado europeo. Por lo próximo, la meta fija es ir al taller todos los días y crecer poco a poco. "Esta no es una carrera con el tiempo, las oportunidades solo llegan cuando estas listo para recibirlas y planeo seguir recibiéndolas cuando ellas toquen mi puerta", manifiesta la escultora.

Farías abunda sobre su trabajo artístico, mientras se mantiene viajando entre RD, Estados Unidos y otros países.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/una-mujer-con-los-brazos-cruzados-d31932c6.jpg Gabriela Farías es graduada en 2018 de licenciatura en Arquitectura de Interiores en The School of the Art Institute of Chicago. (SEBASTIÁN GARCÍA)

Diario Libre: Recientemente estuviste presentando una conferencia en el Miami Art Week 2022. ¿Qué tal la experiencia?

Gabriela Farías: Me encantó la experiencia. En general toda la semana estuvo llena de muchas “primeras veces” y la conferencia fue una de ellas. Ver a un publico internacional interesado en lo que tengo para decir como artista joven fue increíble. Compartir el panel con Adriana Dorta, fue maravilloso también. Sentir su apoyo como mujer (en el mundo de arte liderado por hombres) y aprender de ella fue el broche de oro para cerrar la semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/un-dibujo-de-una-persona-b6480148.jpg Escultura Más allá que aquí 55 x 36 x 3.5. (SEBASTIÁN GARCÍA)

DL: ¿Cómo valoras la recepción de tu propuesta en la ciudad de Miami?

GF: Estoy contenta con el resultado. La propuesta fue recibida con los brazos abiertos, no me puedo quejar. La pieza favorita fue “Tin Marin De Do Pingue”… ver a la gente acercarse a leer, tirarle fotos, observarla, y luego alejarse con una sonrisa era exactamente lo que buscaba. Y así pasó. Entablar conversaciones con extraños de otros países acerca de como ellos jugaban cuando eran niños definitivamente fue mi parte favorita de toda la experiencia. Ese momento donde todo lo que tenemos en común son memorias felices e inocentes, no tiene precio.

DL: ¿En cuáles otros eventos y ciudades has expuesto tus obras?

GF: Hasta el momento BLUE: Los azules del arte contemporáneo que fue este año, el Pop Up de Catalysta en República Dominicana e internacionalmente Red Dot ahora en Art Week Miami.

DL: Háblanos de tu forma creativa.

GF: Hay algo especial de la tridimensionalidad de lo que hago. Siento que solo estoy arañando la superficie en ese aspecto. Me ilusiona mucho crear espacios inmersivos, instalaciones, que sean experiencias de estimulación para los 5 sentidos. Transportar al espectador a mi mundo utópico.

DL: ¿De dónde viene tu amor por el arte y las esculturas?

GF: Siempre fui una niña creativa y muy curiosa. Era fascinante para mi entender los procesos de creación de todo lo que para mi edad fuera digerible. Hacer manualidades con mi mamá fue gran parte de explorar todo lo que podía hacer con mis pequeñas manos.

Sabía que quería hacer carrera en el mundo creativo, pero todavía no sabía cuál, ni como hacerlo. Pensaba que mi diálogo con el arte iba a ser solo de coleccionista, por esto creo que este mundo me encontró a mí, y no yo a él.

Cuando tomé la decisión de tirarme al vacío y empezar a producir las piezas que veía en mis sueños. Sabía que con ellas iba parte de mi formación como arquitecta de interiores.

De las esculturas lo que más me intriga es la capacidad de transformar como el espectador se comporta en el espacio y navega alrededor de ellas. Unos con cautela y timidez, y otros sin miedo a tocar y acercarse a ver en detalle.

DL: ¿En qué momento decides dedicarte de lleno al arte en vez de a la arquitectura?

GF: Por el momento sigo ejerciendo como arquitecta de interiores. Entiendo que sus similitudes como carreras creativas y las dualidades que las separa solo enriquecen el producto final.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/un-dibujo-de-una-persona-c73218d8.jpg Technicolor distortion II 1m x .70 m x 11 cm. (SEBASTIÁN GARCÍA)

DL: Varias de tus obras se exhiben en Catalysta. Coméntanos de ellas.

GF: Catalysta es una plataforma virtual que busca enaltecer el arte Latinoamericano y hacerlo mas accesible para el comprador, pero a la vez brindando visibilidad a nosotros los artistas que formamos parte de ella. Estoy muy contenta de formar parte y seguir creciendo de la mano.

DL: ¿Qué te inspira a la hora de realizar una pintura o escultura?

GF: Tengo un par de años escribiendo y la inspiración suele llegar justo después de soltar el lápiz. Escribo como forma de “terapia”, sobre mi niñez, momentos felices y otros no tan alegres. Sobre personas que están y otras que ya no. En el momento de empezar a dibujar vuelvo a leer lo que escribí y las cosas empiezan a fluir solas.

Me inspiro en memorias, recuerdos de mi niñez, sonidos, música. Las piezas llevan nostalgia en ellas, aunque a primera vista esto pase desapercibido. Ellas son cápsulas gráficas de mi memoria.

DL: ¿Alguna influencia de lo dominicano en tu obra?

GF: La viveza de los colores en mis obras creo que son característicos de nosotros como pueblo. Por ahí, en al algún folder existe una propuesta inspirada en la sonoridad dominicana, talvez un día pueda compartirla con todos.

DL: ¿Por qué el color azul resalta tanto?

GF: Ha sido mi color favorito toda la vida. Hay un montón de significados detrás de lo que representa el color azul, pero mas allá de eso solo puedo decir que siempre tiendo a gravitar alrededor de el, muchas veces involuntariamente.

DL: ¿Cuáles pinturas tuyas tienen un significado especial y por qué?

GF: “Nebula” siempre será muy especial. Fue la primera obra que hice y me está dando trabajo desprenderme de ella. Fue la que abrió la puerta a un mundo a color y me sacó de la habitación a blanco y negro. Pero ese es el ciclo, una vez una pieza esta terminada ya no es solo tuya.

DL: ¿Cómo ves el movimiento del arte en RD y los jóvenes atraídos por el mundo arte?

GF: Tengo la dicha de ser parte de una nueva generación de artistas talentosos que juntos estamos rompiendo con lo tradicional. En lo personal, el publico joven es el que tiende a acercarse a mi trabajo y estoy feliz de ver como crecemos juntos; ellos como coleccionistas y yo como artista.

Después de la pandemia he visto un gran empuje en cuanto a exhibiciones y no solo de artes plásticas, si no también de teatro y otras artes lo que me parece fantástico.

DL: ¿Dónde sueñas exponer?

GF: Entrar al mercado europeo es una de las metas a largo plazo.

DL: ¿Cómo defines tu arte?

GF: Es difícil ubicarlas en una casilla. Entre escultura y pintura, pero no se limita a ellas.

DL: ¿Qué es lo próximo de Gabriela Farías?

GF: Seguir yendo al taller todos los días y crecer poco a poco. Esta no es una carrera con el tiempo, las oportunidades solo llegan cuando estas listo para recibirlas y planeo seguir recibiéndolas cuando ellas toquen mi puerta. Mientras tanto, seguir trabajando con la misma pasión y detalle que caracteriza mi trabajo.

"Pensaba que mi diálogo con el arte iba a ser solo de coleccionista. Por eso creo que este mundo me encontró a mí y no yo a él" Gabriela Farías Hansen Artista dominicana “