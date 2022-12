Lo que reveló el final del documental de Harry y Meghan

Mientras la primera parte de la docuserie “Harry & Meghan” ofreció detalles de cómo se conocieron, su boda en mayo de 2018 o del momento en el que la reina Isabel II conoció a la actriz, el final del documental revela informaciones importantes que ayudan a entender lo que motivó a la pareja a renunciar a la institución.

Desde acusaciones de convertir a Meghan en el chivo expiatorio del Palacio o de mentir para proteger la imagen de William, recopilamos algunas de las revelaciones más fuertes de los tres últimos episodios, ya disponibles en Netflix.

Entregaron a Meghan “como alimento para los lobos”

La actriz refiere que hizo todo lo posible para que la familia real se sintiera orgullosa, pero llegó un momento en el que comenzó a ser criticada incluso por cosas tan simples como utilizar un vestido con los hombros al descubierto. "Me di cuenta de que no solo me estaban echando a los lobos, sino que me entregaron como alimento para los lobos", dice.

Lucy Fraser, amiga de la pareja, indica que Meghan se convirtió en el chivo expiatorio del Palacio. “Así filtraban historias sobre ella, ciertas o no, para evitar que salieran historias poco favorables sobre otros”.

Filtraron informaciones privadas

Los duques de Sussex hicieron planes para vivir en Nueva Zelanda y Sudáfrica, siendo este último país el autorizado para su mudanza. El plan se descartó luego de que se filtrara la información y pasara a ser un debate público. “La oficina de prensa de mi padre, de mi hermano y de mi abuela estaban al tanto. Nadie más sabía. Era un documento interno. Y la información se filtró al periódico Times”, confiesa él.

Tras descartar ese plan, compartieron por escrito la idea de mudarse a Canadá y desde allí seguir cumpliendo con sus obligaciones como miembros de la realeza o, en caso de no ser posible, renunciar a la institución. Este plan también se filtró a la prensa.

Meghan pensó en suicidarse

Aunque ya había hablado del tema en la entrevista con Oprah Winfrey, ahora revelaron más detalles. "Pensaba que todo se acabaría si no siguiera aquí. Y eso era lo que más miedo me daba, que lo veía muy claro", confiesa Meghan.

Su madre, Doria, también habla de lo que difícil que fue para ella saber que su hija tenia pensamientos suicidas por toda la presión y los ataques por parte de la prensa. "Recuerdo que me contó que quería quitase la vida y eso me partió el corazón, porque sabía que era grave. Ser constantemente picoteada por esos buitres que llegan hasta el espíritu y oírla decir que no quiere estar aquí, eso no es fácil de escuchar para una madre. Y no podía protegerla, ni Harry tampoco", cuenta.

Meghan asegura que quiso buscar ayuda, pero no la dejaron, porque les preocupaba cómo quedaría la institución. "Pensaban: '¿Por qué no lo aguanta? Todos los demás lo han aguantado, ¿por qué ella no?'. Nadie habló con los editores para decir basta. Mi padre decía: 'No puedes enfrentarte a los medios'. Yo no estaba de acuerdo", refiere Harry.

Estaban dispuestos a proteger a William a toda costa

En un viaje a la residencia real de Sandringham para debatir el futuro papel de la pareja en la familia, William terminó gritándole a Harry, una escena que recuerda con horror. "Fue aterrador ver a mi hermano gritándome y a mi padre diciéndome cosas que simplemente no eran ciertas, y a mi abuela sentada en silencio y asimilándolo todo", dice el príncipe en uno de los episodios finales.

Harry hace referencia a una declaración conjunta emitida en enero de 2020, en la que su hermano y él negaban una noticia que alegaba que una ruptura en la familia real fue causada por la "actitud intimidatoria de William". "Nadie me había pedido permiso para poner mi nombre a una declaración como esa", asegura.

Lo que más le molestó es que al parecer la institución no tenía problemas con mentir para proteger a su hermano mientras que durante tres años nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para proteger a su esposa y a él.

La prensa tuvo culpa del aborto

En la serie la pareja habla del aborto espontáneo que sufrió Meghan en julio de 2020, de lo que ya había hablado anteriormente. Meghan recordó que mientras estaba embarazada tuvo mucho estrés, porque el diario británico The Mail on Sunday había publicado una carta privada a su padre, Thomas Markle.

"Estaba embarazada. La verdad es que no dormía. La primera mañana que nos despertamos en nuestra nueva casa fue cuando perdí el embarazo", refiere la actriz. A so Harry añade: "Creo que mi mujer sufrió un aborto espontáneo por lo que hizo el Mail… Lo vi todo".