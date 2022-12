Dominicano Benjamín Bocio Richardson celebra ser parte del libro “We Have a Dream”

El activista y emprendedor dominicano por la salud y los derechos humanos Benjamín Bocio Richardson, coautor de “We Have a Dream”, (“Tenemos un Sueño”), celebra ser parte del libro financiado por Project Hope que recopila inspiradoras historias de activismo global.

“We Have a Dream para mí significa el futuro. Este proyecto promueve la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Los ODS son 17 objetivos interrelacionados, todos necesarios para lograr la paz y la prosperidad en nuestro mundo”, explicó Bocio Richardson en una entrevista para la revista Flaunt.

El libro “We Have a Dream”, dirigido por Taichi Ichikawa, reúne 201 historias de jóvenes de todos los continentes, las cuales tiene como objetivo enseñar a los niños y adolescentes sobre los problemas más apremiantes del mundo y lo que pueden hacer para unirse en su solución.

“Estoy muy feliz de ver el impacto que este libro está teniendo en la generación más joven; del mismo modo, me encanta el hecho de que es una manera sostenible y no tradicional de promover la educación”, acotó el activista.

Asimismo, gracias a un acuerdo entre Project Hope con Discovery Channel se producirá un documental global que mostrará a los autores del proyecto.

“El documental visualiza un movimiento que aumentará los esfuerzos voluntarios de los lectores para lograr los ODS y crear un cambio positivo en la mente del espectador”, detalló el también odontólogo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/17/una-persona-con-una-camisa-blanca-b01f6dbb.jpg Fuente externa (BENJAMÍN BOCIO RICHARDSON, COAUTOR DE “WE HAVE A DREAM”, (“TENEMOS UN SUEÑO”).)

Según una nota de prensa enviada a Diario libre, “We Have a Dream” también es recomendado por figuras globales de alto nivel y líderes mundiales de alto impacto como Mary Robinson (primera mujer presidenta de Irlanda), Ellen Johnson Sirleaf (Premio Nobel de la Paz, ex presidenta de Liberia y primera mujer presidenta de África), el profesor Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz), su majestad Dorji Wangmo Wangchuck, Ronald Garan (ex astronauta de la NASA) y el Prof. Jan Peter Balkenende (ex primer ministro de los Países Bajos), entre otros.

El libro está disponible en Amazon y pronto tendrá una versión en español, en la cual Benjamín ya está trabajando.