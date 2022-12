Rosa Aurora cierra el año 2022 con éxitos en el teatro dominicano

La actriz y directora Rosa Aurora ha estado en grandes producciones como actriz y ha probado en la música con lanzamientos de canciones que no le han sido indiferentes al público debido a su grandiosa voz.

2022 fue un gran año, precedido por su exitosa obra “Muñecas de Satín”, además de la obra CLÚ, en coproducció con Jean Villanueva (El Panda que anda) y que marcó un hito en la historia de producciones teatrales en el país, al llenar todas sus funciones un mes antes de sus presentaciones, algo nunca visto en el teatro de la República Dominicana.

Ella ha seguido firme en su carrera participando en producciones teatrales, ya sea como actriz, productora o directora, demostrando que con persistencia se puede lograr una estabilidad en esta rama del arte que muchas veces se le hace cuesta arriba a los artistas.

Comedia teatral

Rosa Aurora ha apostado a la comedia teatral más que en el drama. “Desde hace años entendí que la gente lo que quiere es reír y yo busco hacer que la gente se divierta, vienen dramas por ahí, pero siempre serán acompañados de toques de comedia, pues es mi esencia, son las cosas que me gustan y me funcionan, además como dice mi amigo Jean Carlos, si la gente quiere divertirse ¿para que ponérsela difícil?”

Muchos artistas del “método” o egresados de otras escuelas de arte, muchas veces no consideran teatro a este tipo de puesta en escena tan comercial e igualmente hay una crítica muy marcada hacia los influencers y gente de TV que suben a las tablas.

Sobre esto, ella opina lo siguiente:

“Que respeto mucho la opinión que tiene cada quien sobre ese parecer, pero aunque no les guste y no lo consideren, esto es teatro, si quieren ponerle una etiqueta distinta, amén, pero no deja de ser teatro, tengo desde mis catorce años trabajando muy duramente en esto y he escuchado esta misma cantaleta una y otra vez y la verdad ese tipo de opiniones no me amedrentan ni me las tomo personal. Yo sigo trabajando y punto".

En una nota de prensa, abundó sobre esta posición. "Aquí la gente te critica porque te va bien, en vez de aplaudirte, yo a todos me les siento en una butaca a aplaudirles y seguiré haciéndolo, nunca seré mezquina con el éxito de los demás”.

“Y sobre el hecho de los influencers y gente de TV que entran a las tablas, ¿en qué les afecta al gremio teatral? ¿Hay alguna prohibición para que ellos hagan teatro y sean parte de este oficio? No la hay, entonces si lo hacen con el amor, la disciplina y el respeto que esto conlleva que sigan sumándose para que sigan trayendo público a las salas, que bastante que nos hace falta para poder cubrir y pagarnos", manifestó.

Reiteró que seguirá abierta a que se sumen y que con ella tienen una puerta abierta 100% siempre y cuando lo hagan con respeto. "Te puedo asegurar que el público va a ver muchas comedias y un día se interesará en ir a ver los dramas, porque ya hacen una costumbre de ir a ver teatro, cultura que el dominicano lastimosamente no tiene”, explicó.

Proyectos 2023

“Gracias a Dios muy positiva con las cosas que están en papel, y esperando que el tiempo sea suficiente para lograrlos todos, pues entre los proyectos están la reposición del musical Anchoitas que produzco junto a Chabela Estrella y Luis Marcell Ricart, un musical muy ambicioso que Jean Villanueva y yo con nuestra productora #PandaRosa estamos trabajando duramente para que sea una realidad, otra obra de teatro que tenemos en carpeta sobre mujeres y un proyecto internacional con el que estoy trabajando del cual daré los detalles a principios de marzo.