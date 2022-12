Happy, el arte multi expresivo y provocador de Jorge Pineda en el Centro León

En el marco del programa Grandes Maestros del Arte Dominicano del Centro León fue inaugurada Happy, ensayos sobre la obra de Jorge Pineda, exposición dedicada a uno de los artistas dominicanos más relevantes de nuestra historia contemporánea con la presencia de autoridades, auspiciadores, miembros de la familia León, y personalidades del mundo del arte y la cultura. Pineda estuvo presente en el acto junto a la ministra de Cultura, Milagros Germán, y a la Dra. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y directora general del Centro León.

La Dra. León expresó: “El happy de Jorge Pineda no es cualquier construcción semántica de la felicidad. Es un ensayo de magnanimidad. Es la felicidad concebida como posibilidad del arte transformar la violencia en belleza y prender el fuego que supere el odio, desde la inteligencia estética. Reconstruir, reconstruirme, reconstruirnos’’.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/25/un-grupo-de-personas-de-pie-46c75c0f.jpg El artista Jorge Pineda junto al equipo del Centro Leo´n. (FUENTE EXTERNA)

De su parte, la ministra Germán se refirió a Pineda como “un artista contemporáneo que creció ante nuestros ojos y su provocación cambió nuestras miradas para siempre.”

El artista, emocionado por las muestras de afecto, la presencia de sus familiares, amistades y compañeros de ruta en las artes compartió: ‘’Me siento feliz de estar aquí y de presentar esta obra que no es mía; es el resultado de mis conversaciones con la gente, aquellas que amo y me aman y otras que no me aman, pero también amo’’.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/25/personas-sentadas-en-una-mesa-d6224bd7.jpg José Javier Decamps, María Amalia León, Milagros Germán, Alberto Cruz y Jorge Pineda. (FUENTE EXTERNA)

La muestra contiene más de 90 obras de Pineda correspondientes a distintos periodos de su trayectoria, en las cuales utiliza variadas técnicas y formas de expresión. En su recorrido es posible apreciar el tránsito desde una modernidad tardía hasta la contemporaneidad en los lenguajes y discursos del arte dominicano. A las obras pertenecientes de la colección del Centro León, se sumaron las aportadas por coleccionistas privados que generosamente facilitaron sus piezas, lo cual permite valorar de un modo amplio la producción de este artista dominicano que ha trascendido fronteras.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/25/mapa-nino-con-mascaras-de-raices-i-1-d8241a39.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/25/un-dibujo-de-una-persona-f2db96dc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/25/una-caricatura-de-una-persona-879f3944.jpg

Happy propone una experiencia cultural dinámica, alegre, lúdica, pedagógica y provocadora, con el objetivo de generar dinámicas reflexivas acerca de un conjunto de temas relevantes abordados por el artista en su trayectoria, que van desde lo individual a lo colectivo y comunitario.

La exposición, que estará abierta al público desde este viernes 16 de diciembre hasta mediados de junio de 2023, incluye un programa de actividades de animación cultural que incluye visitas educativas, diálogos en sala, conversatorios, un ciclo de cine y encuentros en la Mediateca que vincularán los temas tratados por Pineda en sus obras.