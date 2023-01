Nuevo libro de las memorias del príncipe Harry: cuándo sale a la venta y cuál es el costo

Tras el estreno de la docuserie “Harry & Meghan” en Netflix el pasado diciembre, el conteo regresivo para el lanzamiento de las memorias del príncipe Harry ha iniciado. “Spare”, título del libro, mostrará la "franqueza, directa y sin concesiones" del hijo menor del rey Carlos III, lo que ofrecería nuevos detalles sobre su vida y relación con la familia real británica.

“Spare” saldrá a la venta el próximo 10 de enero de 2023, luego de que su lanzamiento se pospusiera por el fallecimiento de la reina Isabel II. Está escrito por el autor estadounidense J. R. Moehringer, ganador del Premio Pulitzer en 2000, quien tras graduarse de periodismo en la Universidad de Yale pasó por las redacciones de The Angeles Times y The New York Times.

Según reseña Daily Mail, en 2020, Harry firmó un contrato con Penguin Random House, editora del volumen, por valor de 42 millones de euros. Pese al interés que ha generado el libro desde que se anunció, el año pasado, el contenido se ha mantenido en secreto.

El libro ya se encuentra disponible para pre-ordenar y costará 32 dólares en tapa dura, 15 dólares como libro electrónico, 23 dólares como descarga de audio y 29 dólares como CD. Estará disponible en inglés en el Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica y Canadá, y se publicará traducido en 15 idiomas incluyendo español, italiano, alemán y chino.