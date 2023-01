Las predicciones de "Los Simpsons" para este nuevo año 2023

Los célebres dibujos animados "Los Simpson" siguen ganando notoriedad por las predicciones que han aparecido en distintos episodios a lo largo de sus 34 temporadas.

Para el recién iniciado año 2023 han comenzado los pronósticos. De acuerdo con OkDiario, este año los personajes amarillos famosos en el mundo pronostican cosas terroríficas como la Tercera Guerra Mundial, con armas biológicas y nucleares. También caerá encima un asteroide.

Esto se muestra en un capítulo en el que Bart descubre un asteroide que se dirige hacia el planeta Tierra, y otro en que el habitual presentador de noticias avisa de que Estados Unidos y China se han declarado la guerra y se espera un masivo ataque nuclear.

Ya lo había dicho el profeta Nostradamus, quien declaró que será un año marcado por hambrunas y guerras.

Y como se ha visto, este 2022 se desató la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Durante cuarenta años no aparecerá el arco iris. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones.” Esto último puede referirse al cambio climático.

No obstante, la situación que vive el mundo es motivo de estudios y pronósticos a corto y largo plazo, por lo que no hay que ser profeta ni vidente para ver o leer análisis de lo que está ocurriendo.

Bill Gates, que hace unos días publicó su carta para 2023, como cada año, dice que “se avecinan cinco años complicados" por la pandemia, la guerra en Ucrania y el cambio de ciclo económico, además de “unas elecciones difíciles y una guerra civil” en Estados Unidos.

También, el fundador de Microsoft escribió en sus reflexiones que habrá un importante avance médico contra el VIH y nueva tecnología climática.

BlackRock, el mayor fondo de inversión mundial, ve venir una recesión “muy dolorosa”.

Los bancos de inversión Morgan Stanley y JP Morgan coinciden en que “vienen curvas” económicas que traerán aumento del desempleo, además de volatilidad bursátil.

También, detalla el medio, que analistas, centros de estudios, fundaciones y escuelas de negocios, prevén subidas de tipos, inflación, recesión, incertidumbre, inestabilidad, entre otras.

Algunas similitudes

Predicciones cumplidas de los simpson. pic.twitter.com/6qZFcvzXld — SugusFeratum 80k (@4EverSugus) February 6, 2022

El creador de Los Simpson, el dibujante Matt Groening, lee bastante sobre todos los temas y, de seguro, se nutre de otros expertos para sacar las "predicciones" más comentadas en la serie animada, como que una mujer sería vicepresidenta de los Estados Unidos, resultando ser Kamala Harris.

Otro muy controversial fue en el episodio "The City of New York vs. Homer Simpson", cuando predijeron el ataque de las Torres Gemelas.

En el capítulo se ve cuando Lisa le muestra a Bart un cartel con el mensaje de que el número 9 y las dos torres forman la fecha del 11 de septiembre prediciendo el atentado 4 años antes. Después del ataque, el episodio fue retirado, pero desde 2017 empezó a retransmitirse.

Otro fue la lesión del jugado Neymar en el Mundial de Fútbol 2014. Además del Partido de la liga B de Argentina.

De acuerdo con el Fandom de Los Simpson, en un episodio, tiran a un futbolista de las gradas en medio de un partido de fútbol, y después lo intentan ayudar subiendolo de vuelta, cosa que logran. Años más tarde pasó igual en un juego de la Liga B en Argentina, siendo incluso en una pose muy similar entre el episodio y la realidad. Esta imagen (izquierda) se volvio meme en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/03/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-728f3cf7.jpg Imagen comparativa del episodio y del partido. (FUENTE EXTERNA)