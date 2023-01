Con "maletas cargadas de sueños", Andreína Martínez parte al Miss Universo

Decenas de personas con banderas y pancartas en mano se dieron cita la mañana de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Las Américas para despedir a Andreína Martínez, quien partió hoy a Nueva Orleans, Estados Unidos, para representar a República Dominicana en Miss Universo.

A través de su cuenta de Instagram, la beldad criolla publicó una serie de fotos en las que se le ve compartiendo con los presentes previo a su partida. Al pie de las instantáneas, escribió un mensaje en el que agradece el apoyo brindado.

“Hoy me despido de República Dominicana con una ilusión enorme y maletas cargadas de sueños y anhelos. Gracias a todos los que pudieron asistir, a los que no pudieron, pero me enviaron las mejores energías y a cada persona que haya aportado un granito de arena para que hoy parta hacia @missuniverse con un corazón lleno de gratitud”, reza el escrito.

La modelo, que buscará la segunda corona para el país, lució un mini vestido blanco strapless, creación del diseñador dominicano Joel Reyes.

Andreína Martínez se enfrentará a otras 85 candidatas por la corona del Miss Universo 2022, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, de Nueva Orleans. Durante estos días, las representantes de los diferentes países están llegando a referida ciudad para empezar su concentración previa a la ceremonia final.