Cinco cosas que debemos saber sobre el Día de los Reyes Magos

El Día de los Santos Reyes es la festividad más esperada por los niños de República Dominicana, pues es donde Melchor, Gaspar y Baltasar les retribuye el buen comportamiento que tuvieron durante todo un año.

Pero, ¿cuál es el origen? y ¿cómo se celebra en República Dominicana y en otros países?

A continuación, desde Diario Libre, respondemos a estas y otras interrogantes.

1- ¿Cuál es el origen religioso?

Según cuenta el evangelio según Mateo, los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella, la cual los condujo hasta Belén (de ahí el nombre de estrella de Belén), donde visitaron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, a quien interrogaron por el nacimiento del “Rey de los Judíos”.

El monarca, después de consultar a los escribas versados en la Biblia, les aseguró que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén, como establecía la profecía de Miqueas. Agregó, astutamente que, de regreso, hablaran con él para darle noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño; y, así, poder ir él también a adorarle. En realidad, según el relato bíblico, su intención era darle muerte.

En Belén, los magos volvieron a ver la estrella, hallaron a Jesús recién nacido y lo adoraron; ofreciéndole oro (representando su naturaleza real, como presente conferido a los reyes), incienso (que representa su naturaleza divina, empleado en el culto) y mirra (un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y muerte futura de Jesús). Parece ser que por el hecho de traer tres dones, se dio por sentado que eran tres los personajes que los traían. Aunque también en algún momento las distintas tradiciones han señalado que eran cuatro, siete y hasta doce magos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/05/un-grupo-de-personas-disfrazadas-ce82b2f2.jpg

Al regreso, advertidos los magos por un sueño de las intenciones del rey, no volvieron a Jerusalén. Herodes, entonces, ordenó dar muerte a todos los niños menores de dos años residentes en Belén, episodio conocido como la matanza de los inocentes. Un nuevo mensaje celestial, advirtió a José de la amenaza y éste, llevando a María y a Jesús, huyó a Egipto.

2- La festividad en República Dominicana, ¿por qué se cambia la fecha de celebración?

En la República Dominicana la celebración se caracteriza por un incremento en el comercio, los niños reciben regalos de los padres y familiares, en nombre de los Reyes Magos, en algunas ciudades se realizan desfiles. Para recibir los regalos que desean, según la tradición los niños deben tener buen comportamiento, y los que se portan mal, reciben carbón dulce en vez de regalos. Además como ocurrió este año, la festividad puede ser movida.

El feriado del Día de los Santos Reyes se cambió del viernes 6 de enero al lunes 9 de enero. Esto se hace de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/05/un-grupo-de-personas-alrededor-de-un-perro-75616da6.jpg Celebración en RD del Día de los Santos Reyes. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

Celebrar los Reyes Magos la noche del 5 de enero y abrir los regalos al día siguiente es una tradición que inició en España en el siglo XIX, pero más que una costumbre para los niños siempre ha sido un momento mágico y divertido que inicia la noche en que le dejan cartas, dulces y otros regalitos a los Reyes y sus camellos y culmina con la mañana en la que descubren las sorpresas que Melchor, Gaspar y Baltasar les han dejado debajo del arbolito de Navidad. Aun así, esta experiencia ha sido alterada debido a la ley 139-97 sobre los días feriados que coincidan con los martes, miércoles y jueves y la obligación de transferir la celebración al lunes posterior a la fecha original. Debido a esto, en esta ocasión el Día de los Santos Reyes se celebrará un lunes 10 de enero en vez del que le corresponde: el jueves 6 de enero.

3- ¿Quiénes fueron en realidad los Reyes Magos?

La tradición siempre cuenta que los Reyes Magos fueron Melchor, Gaspar y Baltasar. Como "magos" se les entiende como una especie de "sacerdotes mágicos" que buscan a Dios y que provienen de tierras lejanas (concretamente, de Oriente) con el objetivo de homenajear al rey de reyes, Jesús de Nazaret y darle unos regalos, oro, inciento y mirra.

Sin embargo, la pregunta que se puede plantear es: ¿Existieron realmente los Reyes Magos? En relación a esta respuesta, puede ocurrir lo mismo que con otra: ¿Nació realmente Jesucristo el 25 de diciembre? No hay manera de saberlo a ciencia cierta.

La información es escasa, aunque acudiendo a la Biblia podemos ver que en el Evangelio de San Mateo se recoge el momento en el que, siguiendo una estrella, unos magos llegaron a Belén para adorar a "el rey de los judíos que acababa de nacer", que sería Jesucristo. En cualquier caso, esta información no hay manera de comprobar sí es cierta o no, sino que se puede considerar como una creencia propia del catolicismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/05/un-grupo-de-personas-junto-a-un-elefante-6cb376c4.jpg

Lo que resulta curioso es que sus nombres no aparecen en ningún momento en la Biblia, sino que la primera documentación de sus denominaciones aparece en un antiguo mosaico del siglo VI que se encuentra en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena (Italia). En este mosaico podemos ver a estos tres personajes con sus correspondientes nombres escritos sobre sus cabezas.

Además, curiosamente la representación en este mosaico de los Reyes Magos no coincide con la que se hace actualmente de ellos. De hecho, Gaspar aparece el primero y lleva barba blanca; luego estaría Melchor, curiosamente con el aspecto más joven de los tres, y finalmente, Baltasar que no está representado como un hombre de negro.

En cualquier caso, debido a que no existe una documentación correcta en torno a este asunto, la existencia de los Reyes Magos como personajes históricos o personajes simbólicos queda sujeta a las creencias personales y a la fe cristiana.

También existen leyendas que hablan de un cuarto Rey Mago llamado Artabán, que habría interrumpido su camino para curar a un viejo moribundo y que por tanto habría llegado tarde a Judea, donde sería apresado y encerrado treinta años en el palacio de Jerusalén. El teólogo presbiteriano Henry van Dyke recogió esta historia en su cuento navideño El otro Rey Mago (1896).

4- ¿Cómo se celebra el Día de los Reyes Magos en otros países?

Tal como narra la historia de la festividad, varios países como España, Puerto Rico, Venezuela y México, adoptaron la tradición de que los menores del hogar reciban también regalos de los Reyes Magos si es que se portaron bien durante el año pasado. Uruguay celebra un tradicional desfile en honor a San Baltasar, que se realiza el día de Reyes, y en el que participan unas 48 agrupaciones de Candombe, emblemática expresión cultural del país y en especial de la comunidad afrouruguaya.

Si los niños no tuvieron un comportamiento adecuado, corren el riesgo de no recibir regalo o recibir sólo un pedazo de carbón.

En México, Francia, España y otros países cada seis de enero se degusta la tradicional Rosca de Reyes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/05/un-grupo-de-personas-caminando-en-la-calle-junto-a-un-caballo-848d68b4.jpg

También realizan desfiles, como hicieron este viernes 6 de enero los hispanos residentes en Nueva York, quienes celebraron a llegada de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes recorrieron desde el mediodía de este viernes la zona conocida como “El Barrio” acompañados de camellos, coloridos títeres y marionetas gigantes hechas a mano, así como grupos folclóricos de baile.

La Rosca de Reyes es “un pan elaborado con una masa dulce de harina, entre otros ingredientes, tiene forma ovalada, y es adornado con rodajas de fruta cristalizada, escarchada, o confitada de colores variados.

5- ¿La estrella habría sido una conjunción de planetas?

Sobre la estrella de Belén que vieron los Reyes Magos se han construido varias hipótesis. Antes se decía que fue un cometa, pero estudios astronómicos indican que al parecer se debió a la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis.

En este sentido, los Reyes Magos posiblemente deciden viajar en busca del Mesías porque, en la antigua astrología, Júpiter era considerado como la estrella del Príncipe del mundo; la constelación de Piscis, como el signo del final de los tiempos; y el planeta Saturno en Oriente, como la estrella de Palestina.

En muchas representaciones artísticas, la Estrella de Belén parece un cometa, con una gran cola fulgurante saliendo de su cabeza. Pero según Scholz, hay muchas razones para apartar esa hipótesis. Por un lado, los cometas no se ven como estrellas, «y estas personas no eran estúpidas», dice el astrónomo. El cometa Halley, el candidato más obvio, apareció en el cielo el año 12 a. C., varios años antes de la fecha de nacimiento plausible de Jesús. Además, los cometas eran vistos como heraldos de la perdición, y la llegada de este niño era un acontecimiento alegre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/05/un-dibujo-de-un-caballo-68e96710.jpg

Otra teoría postula que la Estrella de Belén era en realidad una nueva estrella en el cielo, una nova o una supernova. Originalmente fue idea del famoso astrónomo Johannes Kepler, «pero lamentablemente no tenemos registros independientes de una supernova brillante en este período. Eso no quiere decir que no sucediera, por supuesto. Hoy observamos estos objetos rutinariamente, pero en ese momento las personas no habrían sabido cómo interpretarlos», dice el investigador.