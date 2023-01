Esposa de Sergio Carlo muestra cicatriz tras extracción de tumor cerebral: "Es prueba de lo que he sobrevivido"

Fue a final de año, cuando Gabriela Arriaza, la esposa de Sergio Carlo, habló por primera vez tras la cirugía para extraerle un tumor cerebral.

En su cuenta de Instagram compartió cinco publicaciones donde explicó cómo fue su proceso para que nadie sea víctima de un mal diagnóstico como ella lo vivió.

“Hace varios meses comencé a tener dolores de cabeza, depresión, cansancio, frustración, vómitos y con una abrumadora sensación de estar loca visité a siete médicos en la República Dominicana y me dijeron que era estrés, me dieron medicamentos contra la depresión y contra la ansiedad y que esto me ayudaría en poco tiempo, después comencé a sentir que tenía el lado izquierdo de mi cuerpo adormecido y se me hizo difícil tragar", contó en ese momento.

Ahora, meses después, la mujer mostró cómo ha evolucionado su salud y en especial, cómo ha disminuido la cicatriz que le quedó. "Muchas personas (yo no) estaban preocupados por lo feo que se veía mi cicatriz. A mí me parece hermoso, es prueba de lo que he sobrevivido", escribió junto a las impactantes imágenes.

Un milagro

Contó que en dos semanas perdió más de 30 libras y que la cirugía de ocho horas solo duró solo dos.

Tras la operación, le quedó una cicatriz de siete pulgadas y media de largo, desde la mitad del cráneo hasta la base del cuello. Solo tomaba la dosis más baja de analgésico.

Por su pronta recuperación, el doctor y su equipo no creían lo que veían y lo consideraron "un milagro".

El segundo tumor será tratado con radioterapia dirigida el 10 de marzo del 2023.