Cinco revelaciones de “Spare”, el libro de memorias del príncipe Harry

“Spare”, el libro de memorias del príncipe Harry, saldrá a la venta el próximo 10 de enero. Sin embargo, ya se ha filtrado parte del contenido. Si pensábamos que luego de la docuserie “Harry & Meghan” ya no quedaba mucho por contar, nos equivocamos. El duque de Sussex vuelve a sacar las garras contra la familia real británica en su libro, en el que habla de cómo percibe a la reina consorte Camila o de una supuesta agresión física por parte de William.

A continuación, algunas de las revelaciones de “Spare” que han trascendido:

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/06/nicolai-wammen-guillermo-de-cambridge-federico-de-dinamarca-camila-de-cornualles-david-brewer-ralf-speth-carlos-de-gales-enrique-de-gales-con-traje-formal-6d28939d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/06/nicolai-wammen-guillermo-de-cambridge-federico-de-dinamarca-camila-de-cornualles-david-brewer-ralf-speth-carlos-de-gales-enrique-de-gales-con-traje-formal-6d28939d.jpg



1. Harry y William le suplicaron a su padre que no se casara con Camila

De acuerdo con los medios Mail Online y The Sun, que aseguran haber obtenido una copia en español del libro, los príncipes Harry y William le pidieron a su padre, el rey Carlos III, que no se casara con Camila. Ellos temían que fuera una madrastra malvada, por lo que le dijeron al monarca que la acogerían en la familia, pero que no se casara con ella.

“Recuerdo que me preguntaba (...) si sería cruel conmigo, si sería como todas las madrastras malvadas de los cuentos", refiere Mail Online que dice Harry. El príncipe también reveló que el día que la conoció fue como recibir una inyección. "Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás", cuenta.

2. Meghan dijo que Kate tenía “cerebro de bebé”

Harry confiesa en su libro que Meghan se “ofendió” cuando la “reprendieron” por decirle a Kate que “debe tener cerebro de bebé debido a sus hormonas” antes de la boda de los Sussex. Kate dio a luz a su tercer hijo, Louis, poco menos de un mes antes de la boda de Harry y Meghan.

“En el libro, Harry dice que hubo una discusión sobre el momento del ensayo de la boda y los vestidos de niña de las flores y Kate estaba muy molesta”, aseguró una fuente al Mail on Sunday. “Meghan dijo que Kate tenía ‘cerebro de bebé’ debido a las hormonas por el embarazo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/06/un-hombre-con-traje-y-corbata-718830fd.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/06/un-hombre-con-traje-y-corbata-718830fd.jpg



3. Harry considera a William su “archienemigo”

Harry considera a su hermano su “archienemigo”, según un extracto del libro citado en una entrevista de Harry en Good Morning America de ABC. “Hay una cita en este libro donde te refieres a tu hermano como tu 'hermano amado y archienemigo'. Palabras fuertes. ¿Qué quisiste decir con eso?”, le pregunta el copresentador Michael Strahan a Harry, a lo que él contestó: “Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente. Creo que realmente juega o siempre juega con la mecánica del "heredero y el repuesto".

4. William agredió a Harry

Una de las primeras revelaciones del libro que salió a la luz fue que William agredió físicamente a su hermano menor durante una discusión sobre Meghan, en 2019. La agresión se produjo supuestamente luego de una conversación en la que el príncipe de Gales llamó “difícil”, “grosera” y “abrasiva” a Meghan, según The Guardian.

Según reseñan, William llegó a la casa de Harry y Meghan en ese momento, Nottingham Cottage en los terrenos del Palacio de Kensington, para supuestamente discutir “'toda la catástrofe continua de su relación y las luchas con la prensa”. Harry asegura que William lo atacó después de que le ofreció agua e intentó calmar un intercambio verbal acalorado.

“Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, cuenta Harry en el libro.

5. William y Kate animaron a Harry a usar su disfraz Nazi

Page Six asegura que en una parte del libro Harry dice que estaba entre un disfraz de piloto y otro de nazi para una fiesta en 2005, y que fueron su hermano y su cuñada quienes lo alentaron a elegir el segundo. “Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme Nazi, dijeron”, escribe Harry, y agrega que cuando se lo probó para ellos, “ambos aullaron. ¡Peor que el traje de leotardo de Willy! ¡Mucho más ridículo! Lo cual, de nuevo, era el punto”.